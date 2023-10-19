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Политика

Посольство РФ: как минимум двое россиян числятся в списке заложников «Хамаса»

Ведомости

По крайней мере два гражданина России, имеющие также гражданство Израиля, числятся в списке заложников «Хамаса» в секторе Газа. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова.

В списках пропавших без вести числятся семь российских граждан – этот вопрос координируется по линии МВД России вместе с израильской стороной, уточнили в посольстве.

По информации Израиля, на 12:00 19 октября 19 россиян, имеющих израильское гражданство, считаются погибшими. Консульский отдел посольства находится в контакте с родственниками и занимается выяснением всех обстоятельств.

Также в посольстве продолжают отслеживать ситуацию с вылетами из тель-авивского международного аэропорта имени Бен-Гуриона. Актуальная информация по этому вопросу размещена на онлайн-ресурсах Росавиации, МИД России и посольства России в Израиле.

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3000 палестинцев и 1400 израильтян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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