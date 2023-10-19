Посольство РФ: как минимум двое россиян числятся в списке заложников «Хамаса»

Также в посольстве продолжают отслеживать ситуацию с вылетами из тель-авивского международного аэропорта имени Бен-Гуриона. Актуальная информация по этому вопросу размещена на онлайн-ресурсах Росавиации, МИД России и посольства России в Израиле.