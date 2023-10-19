Посольство РФ: как минимум двое россиян числятся в списке заложников «Хамаса»
По крайней мере два гражданина России, имеющие также гражданство Израиля, числятся в списке заложников «Хамаса» в секторе Газа. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова.
В списках пропавших без вести числятся семь российских граждан – этот вопрос координируется по линии МВД России вместе с израильской стороной, уточнили в посольстве.
По информации Израиля, на 12:00 19 октября 19 россиян, имеющих израильское гражданство, считаются погибшими. Консульский отдел посольства находится в контакте с родственниками и занимается выяснением всех обстоятельств.
Также в посольстве продолжают отслеживать ситуацию с вылетами из тель-авивского международного аэропорта имени Бен-Гуриона. Актуальная информация по этому вопросу размещена на онлайн-ресурсах Росавиации, МИД России и посольства России в Израиле.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3000 палестинцев и 1400 израильтян.