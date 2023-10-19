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Политика

Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 19

Ведомости

В Израиле после возобновления боевых действий «Хамасом» погибли 19 россиян, еще семь числятся пропавшими без вести, заявила пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова в комментарии ТАСС.

«По уточненной информации израильской стороны, 19 граждан Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими. Консульский отдел посольства находится в контакте с родственниками и занимается выяснением всех обстоятельств», – рассказала она. 17 октября посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил в интервью RT, что один россиянин с израильским паспортом был взят в заложники «Хамасом».

Ранее сообщалось о 16 погибших и 8 пропавших без вести россиянах. Как сообщил 18 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, фактическими заложниками военной блокады Газы стали около 1000 российских граждан и членов их семей. Утром 19 октября МЧС РФ сообщило об отправке 27 т гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее по теме: Число заложников «Хамаса» выросло почти до 200 человек

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3000 палестинцев и 1400 израильтян.

17 октября был нанесен удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Стороны конфликта обвинили в произошедшем друг друга. По утверждению ЦАХАЛ, произошедшее связано с неудачным ракетным пуском в сторону Израиля «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), также базирующегося в Газе. В результате атаки погиб 471 человек, сообщил минздрав Палестины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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