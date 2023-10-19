Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 19

«По уточненной информации израильской стороны, 19 граждан Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими. Консульский отдел посольства находится в контакте с родственниками и занимается выяснением всех обстоятельств», – рассказала она. 17 октября посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил в интервью RT, что один россиянин с израильским паспортом был взят в заложники «Хамасом».