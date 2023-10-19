Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 19
В Израиле после возобновления боевых действий «Хамасом» погибли 19 россиян, еще семь числятся пропавшими без вести, заявила пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова в комментарии ТАСС.
«По уточненной информации израильской стороны, 19 граждан Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими. Консульский отдел посольства находится в контакте с родственниками и занимается выяснением всех обстоятельств», – рассказала она. 17 октября посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил в интервью RT, что один россиянин с израильским паспортом был взят в заложники «Хамасом».
Ранее сообщалось о 16 погибших и 8 пропавших без вести россиянах. Как сообщил 18 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, фактическими заложниками военной блокады Газы стали около 1000 российских граждан и членов их семей. Утром 19 октября МЧС РФ сообщило об отправке 27 т гуманитарной помощи в сектор Газа.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3000 палестинцев и 1400 израильтян.
17 октября был нанесен удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Стороны конфликта обвинили в произошедшем друг друга. По утверждению ЦАХАЛ, произошедшее связано с неудачным ракетным пуском в сторону Израиля «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), также базирующегося в Газе. В результате атаки погиб 471 человек, сообщил минздрав Палестины.