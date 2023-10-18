Небензя: заложниками военной блокады Газы стали около 1000 граждан РФ
В результате военной блокады сектора Газа в фактических заложниках оказались порядка 1000 российских граждан, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.
«Фактическими заложниками военной блокады Газы стали порядка 1000 российских граждан и членов их семей. Гуманитарная блокада палестинского анклава ставит на грань выживания все его население, которое фактически у нас на глазах приносят в жертву», – рассказал он.
Россия, подчеркнул дипломат, призывает Израиль поставить во главу угла международное гуманитарное право, жизни мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры. Москва также призывает стороны конфликта к прекращению боевых действий и созданию гуманитарных коридоров для гражданского населения.
«Коль скоро Совет Безопасности ООН не смог сформулировать внятную реакцию на эти вызовы, мы инициируем возобновление 10-й чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины для всестороннего обсуждения ситуации, сложившейся в зоне палестино-израильского конфликта», – добавил Небензя.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3000 палестинцев и 1400 израильтян.
МИД РФ, комментируя удар по больнице Аль-Ахли в Газе, в результате которого погибли сотни мирных жителей, призвал консолидировать международные усилия для безотлагательного прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров в зоне палестино-израильского конфликта. Это позволит наладить доставку продовольствия, медикаментов и горючего, организовать эвакуацию всех желающих и остановить надвигающуюся гуманитарную катастрофу в Газе.
Посольство РФ 14 октября сообщило, что в результате нападения «Хамаса» на Израиль погибли 16 граждан России, имевших также израильский паспорт, еще 8 числятся в списках пропавших без вести.