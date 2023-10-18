Небензя: заложниками военной блокады Газы стали около 1000 граждан РФ

МИД РФ, комментируя удар по больнице Аль-Ахли в Газе, в результате которого погибли сотни мирных жителей, призвал консолидировать международные усилия для безотлагательного прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров в зоне палестино-израильского конфликта. Это позволит наладить доставку продовольствия, медикаментов и горючего, организовать эвакуацию всех желающих и остановить надвигающуюся гуманитарную катастрофу в Газе.