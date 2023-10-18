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Политика

МИД призвал открыть гуманитарные коридоры в зоне палестино-израильского конфликта

Ведомости

Необходимо консолидировать международные усилия для безотлагательного прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров в зоне палестино-израильского конфликта. Это позволит наладить доставку продовольствия, медикаментов и горючего, организовать эвакуацию всех желающих и остановить надвигающуюся гуманитарную катастрофу в Газе, призвал МИД России.

Внешнеполитическое ведомство вновь заявило о необходимости немедленной деэскалации военных действий и соблюдению международного гуманитарного права.

«Подтверждаем принципиальную позицию России о неприемлемости любого насилия в отношении гражданских лиц, ударов по медицинским учреждениям и другим объектам гражданской инфраструктуры», – подчеркнули в МИДе.

Ранее по теме: Удар по больнице в секторе Газа. Главное

Российский МИД также сообщил, что Москва глубоко потрясена гибелью людей в результате удара по по больнице Аль-Ахли. В Ведомстве выразили соболезнования семьям жертв, народу и правительству Палестины.

Вечером 17 октября стало известно об ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого, по данным СМИ, погибли более 800 человек. ЦАХАЛ и палестинские боевики обвинили в ударе друг друга. Конфликт между Израилем и группировкой «Хамас» начался 7 октября. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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