МИД призвал открыть гуманитарные коридоры в зоне палестино-израильского конфликта

Вечером 17 октября стало известно об ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого, по данным СМИ, погибли более 800 человек. ЦАХАЛ и палестинские боевики обвинили в ударе друг друга. Конфликт между Израилем и группировкой «Хамас» начался 7 октября. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы.