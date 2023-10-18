МИД призвал открыть гуманитарные коридоры в зоне палестино-израильского конфликта
Необходимо консолидировать международные усилия для безотлагательного прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров в зоне палестино-израильского конфликта. Это позволит наладить доставку продовольствия, медикаментов и горючего, организовать эвакуацию всех желающих и остановить надвигающуюся гуманитарную катастрофу в Газе, призвал МИД России.
Внешнеполитическое ведомство вновь заявило о необходимости немедленной деэскалации военных действий и соблюдению международного гуманитарного права.
«Подтверждаем принципиальную позицию России о неприемлемости любого насилия в отношении гражданских лиц, ударов по медицинским учреждениям и другим объектам гражданской инфраструктуры», – подчеркнули в МИДе.
Российский МИД также сообщил, что Москва глубоко потрясена гибелью людей в результате удара по по больнице Аль-Ахли. В Ведомстве выразили соболезнования семьям жертв, народу и правительству Палестины.
Вечером 17 октября стало известно об ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого, по данным СМИ, погибли более 800 человек. ЦАХАЛ и палестинские боевики обвинили в ударе друг друга. Конфликт между Израилем и группировкой «Хамас» начался 7 октября. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы.