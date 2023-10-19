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МЧС России направило 27 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа

Ведомости

По указанию президента России Владимира Путина и поручению правительства России МЧС направило жителям сектора Газа гуманитарную помощь в размере 27 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

«МЧС России доставит 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа. Помощь организована по указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению Правительства РФ», – сказано в сообщении.

Самолет Ил-76, на борту которого находится гуманитарная помощь, уже вылетел из подмосковного аэродрома Раменское в египетский аэропорт города Эль-Ариш Арабской Республики Египет. На его борту находятся мука, сахар, рис и макароны. Груз будет передан представителям египетского «Красного полумесяца», они доставят его в сектор Газа.

18 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Тель-Авив разрешит доставку гуманитарной помощи в Газу из Египта. В канцелярии премьер-министра подчеркнули, что «Израиль не допустит доставки гуманитарной помощи со своей территории», пока «Хамас» продолжает удерживать заложников. Любые попытки поставить гумпомощь, которая попадет к «Хамасу», будут пресекаться.

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по сектору Газа с 7 октября – после того, как палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. На фоне атаки боевиков ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. Также были мобилизованы 300 000 резервистов. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3400 палестинцев и 1400 израильтян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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