МЧС России направило 27 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа
По указанию президента России Владимира Путина и поручению правительства России МЧС направило жителям сектора Газа гуманитарную помощь в размере 27 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«МЧС России доставит 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа. Помощь организована по указанию Президента РФ Владимира Путина и поручению Правительства РФ», – сказано в сообщении.
Самолет Ил-76, на борту которого находится гуманитарная помощь, уже вылетел из подмосковного аэродрома Раменское в египетский аэропорт города Эль-Ариш Арабской Республики Египет. На его борту находятся мука, сахар, рис и макароны. Груз будет передан представителям египетского «Красного полумесяца», они доставят его в сектор Газа.
18 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Тель-Авив разрешит доставку гуманитарной помощи в Газу из Египта. В канцелярии премьер-министра подчеркнули, что «Израиль не допустит доставки гуманитарной помощи со своей территории», пока «Хамас» продолжает удерживать заложников. Любые попытки поставить гумпомощь, которая попадет к «Хамасу», будут пресекаться.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по сектору Газа с 7 октября – после того, как палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. На фоне атаки боевиков ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. Также были мобилизованы 300 000 резервистов. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3400 палестинцев и 1400 израильтян.