МЧС России направило 27 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа

Армия Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по сектору Газа с 7 октября – после того, как палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. На фоне атаки боевиков ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. Также были мобилизованы 300 000 резервистов. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3400 палестинцев и 1400 израильтян.