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Байден пообещал выделить $100 млн на гуманитарную помощь Палестине

Ведомости

США выделят сектору Газа и Западному берегу реки Иордан гуманитарную помощь в размере $100 млн, заявил американский президент Джо Байден.

«Сегодня я также объявляю выделение дополнительных $100 млн на гуманитарную помощь Газе и Западному берегу, которые помогут более чем 1 млн вынужденных покинуть свои дома палестинцев», – сказал Байден во время выступления в Израиле (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Байден анонсировал обращение к конгрессу с просьбой предоставить «беспрецедентный» пакет помощи Израилю. Он также заверял, что США продолжат поставлять боеприпасы для работы израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол».

Ранее по теме: В США могут разрешить применение силы против «Хезболлы»

Утром 18 октября президент США прибыл в Израиль на переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Целью визита в Белом доме называли стремление «продемонстрировать свою неизменную поддержку Израиля перед лицом жестокой террористической атаки “Хамаса” и обсудить дальнейшие шаги».

7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. На фоне атаки боевиков, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3000 палестинцев и 1400 израильтян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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