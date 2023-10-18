Байден пообещал выделить $100 млн на гуманитарную помощь Палестине

«Сегодня я также объявляю выделение дополнительных $100 млн на гуманитарную помощь Газе и Западному берегу, которые помогут более чем 1 млн вынужденных покинуть свои дома палестинцев», – сказал Байден во время выступления в Израиле (цитата по «РИА Новости»).