Байден пообещал выделить $100 млн на гуманитарную помощь Палестине
США выделят сектору Газа и Западному берегу реки Иордан гуманитарную помощь в размере $100 млн, заявил американский президент Джо Байден.
«Сегодня я также объявляю выделение дополнительных $100 млн на гуманитарную помощь Газе и Западному берегу, которые помогут более чем 1 млн вынужденных покинуть свои дома палестинцев», – сказал Байден во время выступления в Израиле (цитата по «РИА Новости»).
Ранее Байден анонсировал обращение к конгрессу с просьбой предоставить «беспрецедентный» пакет помощи Израилю. Он также заверял, что США продолжат поставлять боеприпасы для работы израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол».
Утром 18 октября президент США прибыл в Израиль на переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Целью визита в Белом доме называли стремление «продемонстрировать свою неизменную поддержку Израиля перед лицом жестокой террористической атаки “Хамаса” и обсудить дальнейшие шаги».
7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. На фоне атаки боевиков, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3000 палестинцев и 1400 израильтян.