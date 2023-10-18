В США могут разрешить применение силы против «Хезболлы»
Группа сенаторов в конгрессе США разрабатывает законопроект, в соответствии с которым у президента США Джо Байдена появится возможность применить силу против ближневосточных группировок, поддерживаемых Ираном, в том числе против ливанской шиитской «Хезболлы». Об этом в интервью изданию Defence News рассказал глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл МакКол.
«Мы должны быть готовы к этому, если «Хезболла» действительно вмешается», — сказал он, уточнив, что пока у США нет полномочий на нападение на военные группировки, поддерживаемые Ираном.
Такое разрешение необходимо на случай, если война между Израилем и палестинской организацией «Хамас» перерастет в более широкий региональный конфликт, а также если «Хезболла» «усилит» свои нападения на Израиль, говорится в материале издания.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по сектору Газа с 7 октября – после того, как палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. На фоне атаки боевиков ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. Также были мобилизованы 300 000 резервистов. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3000 палестинцев и 1400 израильтян.
В знак солидарности с палестинцами поддерживаемая Ираном «Хезболла» утром 8 октября обстреляла три израильских поста в районе так называемой фермы Шебаа на северо-востоке страны – спорной территории, захваченной Израилем у Сирии в 1967 г. Израиль провел ответные авиаудары по позициям ливанских боевиков. 9 октября ливанский МИД заявил, что «Хезболла» пообещала не вести боевые действия против Израиля, если тот не начнет «преследовать» Ливан.