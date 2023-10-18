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Политика

В США могут разрешить применение силы против «Хезболлы»

Ведомости

Группа сенаторов в конгрессе США разрабатывает законопроект, в соответствии с которым у президента США Джо Байдена появится возможность применить силу против ближневосточных группировок, поддерживаемых Ираном, в том числе против ливанской шиитской «Хезболлы». Об этом в интервью изданию Defence News рассказал глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл МакКол. 

«Мы должны быть готовы к этому, если «Хезболла» действительно вмешается», — сказал он, уточнив, что пока у США нет полномочий на нападение на военные группировки, поддерживаемые Ираном. 

Такое разрешение необходимо на случай, если война между Израилем и палестинской организацией «Хамас» перерастет в более широкий региональный конфликт, а также если «Хезболла» «усилит» свои нападения на Израиль, говорится в материале издания.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по сектору Газа с 7 октября – после того, как палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. На фоне атаки боевиков ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. Также были мобилизованы 300 000 резервистов. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 3000 палестинцев и 1400 израильтян.

В знак солидарности с палестинцами поддерживаемая Ираном «Хезболла» утром 8 октября обстреляла три израильских поста в районе так называемой фермы Шебаа на северо-востоке страны – спорной территории, захваченной Израилем у Сирии в 1967 г. Израиль провел ответные авиаудары по позициям ливанских боевиков. 9 октября ливанский МИД заявил, что «Хезболла» пообещала не вести боевые действия против Израиля, если тот не начнет «преследовать» Ливан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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