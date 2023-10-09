Ливан: «Хезболла» пообещала не атаковать Израиль
Ливанская группировка «Хезболла» пообещала не вести боевые действия против Израиля, если тот не начнет «преследовать» Ливан, заявил министр иностранных дел ближневосточной республики Абдалла Бухабиб. Об этом пишет The Times of Israel.
«Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб заявил, что его правительство получило заверения от “Хезболлы” в том, что оно не присоединится к боевым действиям, если Израиль не "начнет преследовать" Ливан», – пишет газета.
Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По информации израильских СМИ, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. В Палестине сообщалось о более 400 погибших, около 2200 пострадали.
В знак солидарности с палестинцами поддерживаемая Ираном «Хезболла» утром 8 октября обстреляла три израильских поста в районе так называемой фермы Шебаа на севере-востоке страны – спорной территории, захваченной Израилем у Сирии в 1967 г. Израиль провел ответные авиаудары по позициям ливанских боевиков. Пока ее группировки на территорию Израиля не вторгались.