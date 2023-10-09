Ливан: «Хезболла» пообещала не атаковать Израиль

Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По информации израильских СМИ, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. В Палестине сообщалось о более 400 погибших, около 2200 пострадали.