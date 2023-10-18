Байден анонсировал «беспрецедентный» пакет помощи Израилю

В то же время выделение помощи США другим странам осложнено отставкой спикера палаты представителей Кевина Маккарти 3 октября. Кроме того, 30 сентября конгрессу по инициативе Маккарти удалось согласовать краткосрочный бюджет, который позволит правительству США работать следующие 45 дней до очередного голосования. Инициатива не предусматривает финансирования для Украины.