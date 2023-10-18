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Байден анонсировал «беспрецедентный» пакет помощи Израилю

Ведомости

Президент США Джо Байден анонсировал обращение к конгрессу с просьбой предоставить «беспрецедентный» пакет помощи Израилю.

«На этой неделе я запрошу у конгресса США беспрецедентный пакет помощи для обороны Израиля», – сказал американский лидер во время выступления в Израиле (цитата по «РИА Новости»).

США продолжат поставлять боеприпасы для работы израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», заверил президент США.

18 октября глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл МакКол сообщил, что группа сенаторов в парламенте разрабатывает законопроект, в соответствии с которым у президента США Джо Байдена появится возможность применить силу против ближневосточных группировок, поддерживаемых Ираном, в том числе против ливанской «Хезболлы». 

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Как заявлял советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, администрация США собирается запросить у конгресса военную помощь Израилю и Украине на сумму более $2 млрд. 

В то же время выделение помощи США другим странам осложнено отставкой спикера палаты представителей Кевина Маккарти 3 октября. Кроме того, 30 сентября конгрессу по инициативе Маккарти удалось согласовать краткосрочный бюджет, который позволит правительству США работать следующие 45 дней до очередного голосования. Инициатива не предусматривает финансирования для Украины.

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль, похитив заложников, в том числе мирных жителей. После этого армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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