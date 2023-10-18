В США хотят совместить помощь Израилю, Украине и Тайваню в одном законе

В США хотят совместить помощь Израилю, Украине и Тайваню в одном законеЭто должно привлечь на сторону Белого дома республиканцев
В Белом доме и конгрессе звучит все больше голосов в пользу объединения военной помощи Израилю и другим союзникам США в один законопроект, для того чтобы облегчить его принятие. По данным источников информагентства Axios, текущий кандидат на пост спикера палаты представителей республиканец Джим Джордан может вынести на голосование законопроект, объединяющий военную помощь Украине и Израилю, если ему удастся получить должность спикера. О возможном включении в этот же пакет инициатив по вооружению Тайваня и усилению пограничного контроля на границе с Мексикой сообщил председатель комитета палаты по разведке республиканец Майк Тернер. В поддержку комбинированного пакета высказался один из республиканских сенаторов – Линдси Грэм.
«Если вы [республиканцы в палате представителей] лишите Украину поддержки, то Россия продолжит свои действия, что приведет к войне между НАТО и Россией, а это, в свою очередь, будет зеленым светом для Китая, чтобы вторгнуться на Тайвань», – заявил сенатор. При этом выделение средств для Тель-Авива остается более приоритетной задачей. Предполагается, что американский лидер обсудит эти вопросы на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время своего визита на Ближний Восток (Джо Байден посетит Израиль и Иорданию), который начнется 18 октября. Согласно данным The New York Times, Тель-Авив уже запросил у США $10 млрд на военные нужды. Президент США уточнил, что планирует согласовать выделение средств с конгрессом сразу после возобновления работы палаты представителей после избрания спикера.
Но не все американские законодатели готовы совмещать помощь, предназначенную для Израиля, с другими инициативами. «Не думаю, что это [комбинированный пакет] хорошая идея», – заявил председатель комитета палаты по правилам Том Коул (республиканец).
«Мне кажется, мы можем действовать по Израилю прямо сейчас, но я не думаю, что мы должны объединять это с чем-то более сложным», – подчеркнул председатель спецкомитета по противодействию Компартии Китая республиканец Майк Галлагер. Тем не менее он считает, что предложение увеличить финансирование погранконтроля с Мексикой в обмен на утверждение пакета помощи Украине может быть «очевидным компромиссом».
Из-за отсутствия спикера (к вечеру 17 октября по мск голосование еще не началось) палата не может одобрить бюджет на следующий финансовый год, включая средства на оказание военной поддержки Израилю, Тайваню и Украине. При этом все получают ее по разным каналам. В 2016 г. США продлили меморандум (впервые подписанный в 1999 г.), в рамках которого Вашингтон обязуется поставлять Израилю военную помощь на сумму в $38 млрд до 2028 г. В разных формах Тель-Авив получает финансовую поддержку от Вашингтона с 1948 г.
Республиканцы в целом готовы поддержать финансирование Израиля и Тайваня, но увязка этих расходов с Украиной вряд ли будет для них приемлемой, считает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. По его словам, предложение выделить средства на укрепление границы с Мексикой является не более чем обманным трюком со стороны демократов, предложивших в разы меньше денег, чем на это были готовы потратить республиканцы.
«Деньги на Украину найдутся, как и деньги на Израиль. Скорее всего, это будут отдельные пакеты», – полагает Судаков. Он считает, что правое крыло республиканцев, перед тем как решат, одобрить помощь Киеву или нет, запросит документы, объясняющие освоение уже выделенных Украине денег.
Без палаты представителей пакет помощи не может быть одобрен, считает главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев. «Палата представителей первична, когда дело касается денежных ассигнований», – отметил эксперт. Предложение объединить три трека военной помощи [Тайваню, Израилю и Украине] может быть своеобразной попыткой Байдена вынудить республиканцев проголосовать за украинский пакет. «Прицепить эту тележку к паровозу израильской помощи вполне очевидно... Однако многое зависит от того, кто и, главное, когда станет спикером палаты представителей», – заключил Васильев.
Возможен торг в рамках размеров помощи Израилю, говорит научный руководитель РСМД Андрей Кортунов. Он считает, что более произраильски настроенные республиканцы могут в обмен на обещание поддержать Украину попросить Байдена выделить больше средств для Тель-Авива. Тем не менее эксперт полагает, что включение в пакет военной помощи на трех направлениях усложнит переговорный процесс между Белым домом и демократами с одной стороны и республиканцами – с другой.
Что касается альтернативных путей оказания поддержки Украине, то Кортунов считает, что президентские полномочия позволяют Байдену воспользоваться уже выделенными, но не израсходованными средствами, а также он может убедить некоторых союзников по НАТО «взять на себя большее бремя».