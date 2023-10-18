В США хотят совместить помощь Израилю, Украине и Тайваню в одном законе

«Если вы [республиканцы в палате представителей] лишите Украину поддержки, то Россия продолжит свои действия, что приведет к войне между НАТО и Россией, а это, в свою очередь, будет зеленым светом для Китая, чтобы вторгнуться на Тайвань», – заявил сенатор. При этом выделение средств для Тель-Авива остается более приоритетной задачей. Предполагается, что американский лидер обсудит эти вопросы на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время своего визита на Ближний Восток (Джо Байден посетит Израиль и Иорданию), который начнется 18 октября. Согласно данным The New York Times, Тель-Авив уже запросил у США $10 млрд на военные нужды. Президент США уточнил, что планирует согласовать выделение средств с конгрессом сразу после возобновления работы палаты представителей после избрания спикера.