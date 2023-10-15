Белый дом намерен запросить военную помощь Израилю и Украине на более $2 млрд

7 октября между палестинской группировкой «Хамас» и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) начались бои после атаки палестинских боевиков на израильские населенные пункты возле сектора Газа. С начала конфликта была подтверждена гибель более 3500 человек с палестинской и израильской сторон.