Белый дом намерен запросить военную помощь Израилю и Украине на более $2 млрд
Администрация США собирается запросить у конгресса военную помощь Израилю и Украине на сумму более $2 млрд, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет Reuters.
Сумма может превышать $2 млрд, сказал Салливан в ответ на вопрос журналистов. Советник отметил, что президент США Джо Байден на следующей неделе планирует контакты с конгрессменами на эту тему.
Сейчас выделение помощи другим странам осложнено отставкой спикера палаты представителей. 3 октября нижняя палата отстранила республиканца Кевина Маккарти от должности спикера, что стало первым случаем в истории американского парламента. Временным спикером был назначен Патрик МакГенри. Отстранить Маккарти от должности предложил его однопартиец, представитель правого крыла Республиканской партии Мэтт Гейтц.
Кроме того, 30 сентября конгрессу по инициативе Маккарти удалось согласовать краткосрочный бюджет, который позволит правительству США работать следующие 45 дней до очередного голосования.
Инициатива Маккарти не предусматривает финансирования для Украины. Байден заявил о недопустимости прекращения помощи Киеву и призывал Маккарти, до его отставки, «сдержать слово, данное украинскому народу», и способствовать одобрению очередного пакета финансирования с помощью отдельного специального закона.
7 октября между палестинской группировкой «Хамас» и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) начались бои после атаки палестинских боевиков на израильские населенные пункты возле сектора Газа. С начала конфликта была подтверждена гибель более 3500 человек с палестинской и израильской сторон.