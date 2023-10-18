Израиль разрешит доставку гуманитарной помощи из Египта в Газу
Израиль разрешит доставку гуманитарной помощи в Газу из Египта. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В заявлении канцелярии говорится, что из Египта в южную часть Газы будет разрешено доставлять продовольствие, воду и медикаменты для гражданского населения. Однако отмечается, что «Израиль не допустит доставки гуманитарной помощи со своей территории», пока «Хамас» продолжает удерживать заложников. Любые попытки поставить гумпомощь, которая попадет к «Хамасу», будут пресекаться.
Канцелярия уточняет, что решение было принято «в свете требования президента Байдена». О дате начала поставок пока не сообщается.
Президент США Джо Байден посетил Израиль 18 октября. В ходе своего визита в Израиль он пообещал выделить $100 млн на гуманитарную помощь 1 млн палестинцев, вынужденным покинуть свои дома. Байден также продемонстрировал солидарность США и Израиля, сказав израильтянам: «Вы не одни». В общей сложности его визит длился менее восьми часов.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Израильские военные регулярно наносят удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа.