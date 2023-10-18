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Израиль разрешит доставку гуманитарной помощи из Египта в Газу

Ведомости

Израиль разрешит доставку гуманитарной помощи в Газу из Египта. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В заявлении канцелярии говорится, что из Египта в южную часть Газы будет разрешено доставлять продовольствие, воду и медикаменты для гражданского населения. Однако отмечается, что «Израиль не допустит доставки гуманитарной помощи со своей территории», пока «Хамас» продолжает удерживать заложников. Любые попытки поставить гумпомощь, которая попадет к «Хамасу», будут пресекаться.

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Канцелярия уточняет, что решение было принято «в свете требования президента Байдена». О дате начала поставок пока не сообщается.

Президент США Джо Байден посетил Израиль 18 октября. В ходе своего визита в Израиль он пообещал выделить $100 млн на гуманитарную помощь 1 млн палестинцев, вынужденным покинуть свои дома. Байден также продемонстрировал солидарность США и Израиля, сказав израильтянам: «Вы не одни». В общей сложности его визит длился менее восьми часов.

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Израильские военные регулярно наносят удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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