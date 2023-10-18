Израиль разрешит доставку гуманитарной помощи из Египта в Газу

В заявлении канцелярии говорится, что из Египта в южную часть Газы будет разрешено доставлять продовольствие, воду и медикаменты для гражданского населения. Однако отмечается, что «Израиль не допустит доставки гуманитарной помощи со своей территории», пока «Хамас» продолжает удерживать заложников. Любые попытки поставить гумпомощь, которая попадет к «Хамасу», будут пресекаться.