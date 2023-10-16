Число заложников «Хамаса» выросло почти до 200 человек
Число заложников, которых палестинская группировка «Хамас» взяла в плен на территории Израиля, выросло до 199 человек. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что военные уже уведомили семьи 199 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа», – сказано в сообщении.
Уточняется, что среди заложников – большое количество детей, пожилых людей и женщин. В ЦАХАЛе отметили, что они обладают «некоторой информацией» о местонахождении пленных, и заверили, что не будут совершать действия, которые могут поставить под угрозу жизнь мирных граждан.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики «Хамаса» в этот день атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек. По информации телеканала Al Jazeera, число погибших с израильской стороны достигло 1400 человек, с палестинской – превысило 2670. Ранее представитель ЦАХАЛ сообщил, что в заложниках у «Хамаса» находятся 155 человек.
Среди погибших были в том числе россияне. 14 октября российское посольство в Израиле сообщило о гибели 16 граждан России, восемь человек числятся пропавшими без вести. Еще один израильтянин с двойным гражданством России находится в списке пленных в секторе Газа.