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Число заложников «Хамаса» выросло почти до 200 человек

Ведомости

Число заложников, которых палестинская группировка «Хамас» взяла в плен на территории Израиля, выросло до 199 человек. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). 

«Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что военные уже уведомили семьи 199 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа», – сказано в сообщении.

Уточняется, что среди заложников – большое количество детей, пожилых людей и женщин. В ЦАХАЛе отметили, что они обладают «некоторой информацией» о местонахождении пленных, и заверили, что не будут совершать действия, которые могут поставить под угрозу жизнь мирных граждан.

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики «Хамаса» в этот день атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

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По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек. По информации телеканала Al Jazeera, число погибших с израильской стороны достигло 1400 человек, с палестинской – превысило 2670. Ранее представитель ЦАХАЛ сообщил, что в заложниках у «Хамаса» находятся 155 человек. 

Среди погибших были в том числе россияне. 14 октября российское посольство в Израиле сообщило о гибели 16 граждан России, восемь человек числятся пропавшими без вести. Еще один израильтянин с двойным гражданством России находится в списке пленных в секторе Газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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