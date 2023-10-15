В Израиле назвали число похищенных палестинцами заложников

Он также добавил, что из сектора Газа уже эвакуировалось более 600 000 палестинцев. При этом общее число жителей анклава оценивается в 1,1 млн. Израиль же готовится начать наземную операцию, направленную на установление контроля над этой территорией, а также уничтожение «Хамас».