В Израиле назвали число похищенных палестинцами заложников
Палестинская группировка «Хамас» похитила 155 израильских заложников, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя армии обороны Израиля (АОИ).
По его словам, семьи заложников уже были поставлены в известность относительно того, что их родственники находятся в Секторе газа.
«Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть ваших близких домой», – подчеркнул представитель АОИ.
Он также добавил, что из сектора Газа уже эвакуировалось более 600 000 палестинцев. При этом общее число жителей анклава оценивается в 1,1 млн. Израиль же готовится начать наземную операцию, направленную на установление контроля над этой территорией, а также уничтожение «Хамас».
В армии уточнили, что при бомбардировках сектора Газа стараются причинить «минимальный вред» мирным жителям «в соответствии с международным правом».
7 октября боевики «Хамаса» вторглись на территорию Израиля, обвинив его власти в притеснениях и нарушениях прав палестинцев. Группировка атаковала пограничные подразделения Армии обороны Израиля и вошли в населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц. АОИ в ответ начала операцию «Железные мечи», инициировав масштабные бомбардировки сектора Газа. Общее число погибших в ходе боестолкновений превысило 3800 человек.