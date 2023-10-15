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Политика

В Израиле назвали число похищенных палестинцами заложников

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» похитила 155 израильских заложников, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя армии обороны Израиля (АОИ).

По его словам, семьи заложников уже были поставлены в известность относительно того, что их родственники находятся в Секторе газа.

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«Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть ваших близких домой», – подчеркнул представитель АОИ.

Он также добавил, что из сектора Газа уже эвакуировалось более 600 000 палестинцев. При этом общее число жителей анклава оценивается в 1,1 млн. Израиль же готовится начать наземную операцию, направленную на установление контроля над этой территорией, а также уничтожение «Хамас».

В армии уточнили, что при бомбардировках сектора Газа стараются причинить «минимальный вред» мирным жителям «в соответствии с международным правом».

Ранее по теме: Число погибших при обострении палестино-израильского конфликта превысило 3800

7 октября боевики «Хамаса» вторглись на территорию Израиля, обвинив его власти в притеснениях и нарушениях прав палестинцев. Группировка атаковала пограничные подразделения Армии обороны Израиля и вошли в населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц. АОИ в ответ начала операцию «Железные мечи», инициировав масштабные бомбардировки сектора Газа. Общее число погибших в ходе боестолкновений превысило 3800 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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