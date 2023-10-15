Число погибших при обострении палестино-израильского конфликта превысило 3800

Палестинский минздрав сообщил в Telegram, что количество погибших в результате обстрелов армии обороны Израиля достигло 2450 человек, 9200 ранено. На Западном берегу – 56 погибших, 1200 пострадали. О более 1400 погибших израильтянах и 3500 раненых сообщил телеканал i24 News.