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Политика

Число погибших при обострении палестино-израильского конфликта превысило 3800

Ведомости

Общее количество погибших в зоне палестино-израильского конфликта превысило 3800 человек. В Израиле подтвердили гибель более 1400 человек, в Палестине – свыше 2400 человек.

Палестинский минздрав сообщил в Telegram, что количество погибших в результате обстрелов армии обороны Израиля достигло 2450 человек, 9200 ранено. На Западном берегу – 56 погибших, 1200 пострадали. О более 1400 погибших израильтянах и 3500 раненых сообщил телеканал i24 News. 

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7 октября между палестинской группировкой «Хамас» и армией обороны Израиля начались бои после атаки палестинских боевиков на израильские населенные пункты возле сектора Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ осуществить полную блокаду Газы. С 8 октября была прекращена подача электричества, а с 9 октября – прервано водоснабжение. 11 октября также прекратила работу единственная электростанция в секторе Газа из-за истощения топлива.

15 октября власти Израиля возобновили подачу воды в сектор Газа после согласования вопроса с США.

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