Число погибших при обострении палестино-израильского конфликта превысило 3800
Общее количество погибших в зоне палестино-израильского конфликта превысило 3800 человек. В Израиле подтвердили гибель более 1400 человек, в Палестине – свыше 2400 человек.
7 октября между палестинской группировкой «Хамас» и армией обороны Израиля начались бои после атаки палестинских боевиков на израильские населенные пункты возле сектора Газа.
Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ осуществить полную блокаду Газы. С 8 октября была прекращена подача электричества, а с 9 октября – прервано водоснабжение. 11 октября также прекратила работу единственная электростанция в секторе Газа из-за истощения топлива.
15 октября власти Израиля возобновили подачу воды в сектор Газа после согласования вопроса с США.