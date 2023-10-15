Израиль возобновил подачу воды в Газу по согласованию с США
Власти Израиля возобновили подачу воды в сектор Газа после согласования вопроса с США, сообщил министр энергетики Исраэль Кац, пишет ТАСС.
«Решение возобновить подачу воды в определенной точке для жителей южного района сектора Газа было согласовано между премьер-министром [Израиля Беньямином] Нетаньяху и президентом [США Джо] Байденом, оно соответствует нашей политике и позволяет ужесточить беспрецедентные меры по блокированию сектора Газа <...>, пока не будет уничтожен «Хамас», – сказал он.
О возобновлении подачи воды ранее сообщили телеканалы Sky News и Al Hadath.
После начала боевых действий между палестинской группировкой «Хамас» и Израилем 7 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ осуществить полную блокаду Газы. С 8 октября была прекращена подача электричества, а с 9 октября – прервано водоснабжение. 11 октября также прекратила работу единственная электростанция в секторе Газа из-за истощения топлива.
15 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла гуманитарный коридор из Газы на три часа. Армия приостанавливала обстрелы шоссе Салах-ад-Дин с 10:00 до 13:00 по местному времени (совпадает с мск) для прохода населения.
С начала конфликта была подтверждена гибель более 3500 человек с палестинской и израильской сторон. Палестинские боевики также массово похищали жителей и гостей Израиля в день атаки 7 октября, по данным властей Израиля, в заложниках остаются порядка 150 человек.