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Политика

Израиль возобновил подачу воды в Газу по согласованию с США

Ведомости

Власти Израиля возобновили подачу воды в сектор Газа после согласования вопроса с США, сообщил министр энергетики Исраэль Кац, пишет ТАСС.

«Решение возобновить подачу воды в определенной точке для жителей южного района сектора Газа было согласовано между премьер-министром [Израиля Беньямином] Нетаньяху и президентом [США Джо] Байденом, оно соответствует нашей политике и позволяет ужесточить беспрецедентные меры по блокированию сектора Газа <...>, пока не будет уничтожен «Хамас», – сказал он.

О возобновлении подачи воды ранее сообщили телеканалы Sky News и Al Hadath.

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После начала боевых действий между палестинской группировкой «Хамас» и Израилем 7 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ осуществить полную блокаду Газы. С 8 октября была прекращена подача электричества, а с 9 октября – прервано водоснабжение. 11 октября также прекратила работу единственная электростанция в секторе Газа из-за истощения топлива.

15 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла гуманитарный коридор из Газы на три часа. Армия приостанавливала обстрелы шоссе Салах-ад-Дин с 10:00 до 13:00 по местному времени (совпадает с мск) для прохода населения.

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С начала конфликта была подтверждена гибель более 3500 человек с палестинской и израильской сторон. Палестинские боевики также массово похищали жителей и гостей Израиля в день атаки 7 октября, по данным властей Израиля, в заложниках остаются порядка 150 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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