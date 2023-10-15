Наследный принц Саудовской Аравии призвал снять блокаду с сектора Газа

15 октября Израиль открыл гуманитарный коридор из Газы на три часа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приостанавливала обстрелы шоссе Салах-ад-Дин с 10:00 до 13:00 по местному времени (совпадает с мск) для прохода населения. До объявления коридора СМИ сообщали об обстреле дороги, в результате чего, по последним данным, погибли 70 человек, порядка 200 получили ранения. В ЦАХАЛ отвергали обвинения в атаке, указав на следование международному праву.