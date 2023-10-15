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Наследный принц Саудовской Аравии призвал снять блокаду с сектора Газа

Ведомости

Премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд призвал снять блокаду с сектора Газа. Об этом он заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Королевство, добавил наследный принц, призывает снять осаду с Газы, чтобы восстановить справедливость, стабильность и мир и гарантировать, что палестинский народ реализует свои законные права», – сообщило Саудовское агентство печати (SPA).

Наследный принц подтвердил необходимость найти способы остановить военные операции, унесшие жизни мирных жителей, «подчеркнув стремление королевства расширить общение, успокоить ситуацию, остановить нынешнюю эскалацию и потребовать уважения международного гуманитарного права».

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9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ осуществить полную блокаду Газы. С 8 октября была прекращена подача электричества, а с 9 октября – прервано водоснабжение. 11 октября также прекратила работу единственная электростанция в секторе Газа из-за истощения топлива. Палестинские медики сообщали о нехватке ресурсов в больницах и поликлиниках.

Минэнерго Израиля заявило 12 октября, что Газа будет оставаться без поставок электроэнергии и воды до тех пор, пока боевики группировки «Хамас» не отпустят израильтян.

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15 октября Израиль открыл гуманитарный коридор из Газы на три часа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приостанавливала обстрелы шоссе Салах-ад-Дин с 10:00 до 13:00 по местному времени (совпадает с мск) для прохода населения. До объявления коридора СМИ сообщали об обстреле дороги, в результате чего, по последним данным, погибли 70 человек, порядка 200 получили ранения. В ЦАХАЛ отвергали обвинения в атаке, указав на следование международному праву.

Эскалация конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» произошла после атаки боевиков на израильские населенные пункты и взятия заложников 7 октября. ЦАХАЛ в ответ объявил о начале операции «Железные мечи». По последним данным, общее число погибших с обеих сторон превысило 3500 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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