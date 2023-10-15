Наследный принц Саудовской Аравии призвал снять блокаду с сектора Газа
Премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд призвал снять блокаду с сектора Газа. Об этом он заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Королевство, добавил наследный принц, призывает снять осаду с Газы, чтобы восстановить справедливость, стабильность и мир и гарантировать, что палестинский народ реализует свои законные права», – сообщило Саудовское агентство печати (SPA).
Наследный принц подтвердил необходимость найти способы остановить военные операции, унесшие жизни мирных жителей, «подчеркнув стремление королевства расширить общение, успокоить ситуацию, остановить нынешнюю эскалацию и потребовать уважения международного гуманитарного права».
9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ осуществить полную блокаду Газы. С 8 октября была прекращена подача электричества, а с 9 октября – прервано водоснабжение. 11 октября также прекратила работу единственная электростанция в секторе Газа из-за истощения топлива. Палестинские медики сообщали о нехватке ресурсов в больницах и поликлиниках.
Минэнерго Израиля заявило 12 октября, что Газа будет оставаться без поставок электроэнергии и воды до тех пор, пока боевики группировки «Хамас» не отпустят израильтян.
15 октября Израиль открыл гуманитарный коридор из Газы на три часа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приостанавливала обстрелы шоссе Салах-ад-Дин с 10:00 до 13:00 по местному времени (совпадает с мск) для прохода населения. До объявления коридора СМИ сообщали об обстреле дороги, в результате чего, по последним данным, погибли 70 человек, порядка 200 получили ранения. В ЦАХАЛ отвергали обвинения в атаке, указав на следование международному праву.
Эскалация конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» произошла после атаки боевиков на израильские населенные пункты и взятия заложников 7 октября. ЦАХАЛ в ответ объявил о начале операции «Железные мечи». По последним данным, общее число погибших с обеих сторон превысило 3500 человек.