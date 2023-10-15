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Политика

Египет предложил провести саммит о будущем Палестины

Ведомости

Каир выступает с предложением провести международный саммит, чтобы обсудить на нем последние события, связанные с кризисом в Газе и будущем палестинского вопроса. Об этом говорится в заявлении канцелярии египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, которое опубликовано по итогам заседания совета национальной безопасности.

«Египет обращается с призывом принять у себя международный региональный саммит, чтобы обсудить последние события и будущее палестинского вопроса», – сообщила канцелярия президента в соцсетях.

Там подчеркнули, что Египет готов прилагать «любые усилия» для достижения спокойствия. При этом национальная безопасность страны является «красной линией», и компромисса в вопросах ее защиты нет. Каир также активизирует усилия со своими международными и региональными партнерами по доставке помощи в сектор Газа. В канцелярии президента добавили, что Египет отвергает любые планы по перемещению палестинцев или «попытки ликвидировать палестинский вопрос за счет соседних стран».

Ранее по теме: Совет Евросоюза призвал открыть гуманитарные коридоры в Газе

Ранее власти Египта, как сообщили СМИ, отказались пропускать на свою территорию жителей сектора Газа, имеющих иностранное гражданство, через КПП «Рафах» на границе с палестинским анклавом. По данным Cairo 24, позиция Египта заключается в том, чтобы КПП не использовалось исключительно для переезда иностранцев из сектора Газа, они хотят, чтобы через него поставлялась гуманитарная помощь палестинцам, которые живут в регионе.

Израиль до этого приказал 1,1 млн жителям Газы покинуть дома и эвакуироваться в любом направлении, в то время как его армия готовится к началу наземной операции в анклаве, намереваясь ликвидировать палестинскую группировку «Хамас». 

7 октября боевики «Хамаса» вторглись на территорию Израиля, обвинив его власти в притеснениях и нарушениях прав палестинцев. Группировка атаковала пограничные подразделения Армии обороны Израиля и вошли в населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи», инициировав масштабные бомбардировки сектора Газа. Общее число погибших в ходе боестолкновений превысило 3500 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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