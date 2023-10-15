Египет предложил провести саммит о будущем Палестины
Каир выступает с предложением провести международный саммит, чтобы обсудить на нем последние события, связанные с кризисом в Газе и будущем палестинского вопроса. Об этом говорится в заявлении канцелярии египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, которое опубликовано по итогам заседания совета национальной безопасности.
«Египет обращается с призывом принять у себя международный региональный саммит, чтобы обсудить последние события и будущее палестинского вопроса», – сообщила канцелярия президента в соцсетях.
Там подчеркнули, что Египет готов прилагать «любые усилия» для достижения спокойствия. При этом национальная безопасность страны является «красной линией», и компромисса в вопросах ее защиты нет. Каир также активизирует усилия со своими международными и региональными партнерами по доставке помощи в сектор Газа. В канцелярии президента добавили, что Египет отвергает любые планы по перемещению палестинцев или «попытки ликвидировать палестинский вопрос за счет соседних стран».
Ранее власти Египта, как сообщили СМИ, отказались пропускать на свою территорию жителей сектора Газа, имеющих иностранное гражданство, через КПП «Рафах» на границе с палестинским анклавом. По данным Cairo 24, позиция Египта заключается в том, чтобы КПП не использовалось исключительно для переезда иностранцев из сектора Газа, они хотят, чтобы через него поставлялась гуманитарная помощь палестинцам, которые живут в регионе.
Израиль до этого приказал 1,1 млн жителям Газы покинуть дома и эвакуироваться в любом направлении, в то время как его армия готовится к началу наземной операции в анклаве, намереваясь ликвидировать палестинскую группировку «Хамас».
7 октября боевики «Хамаса» вторглись на территорию Израиля, обвинив его власти в притеснениях и нарушениях прав палестинцев. Группировка атаковала пограничные подразделения Армии обороны Израиля и вошли в населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи», инициировав масштабные бомбардировки сектора Газа. Общее число погибших в ходе боестолкновений превысило 3500 человек.