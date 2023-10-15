Египет предложил провести саммит о будущем Палестины

Там подчеркнули, что Египет готов прилагать «любые усилия» для достижения спокойствия. При этом национальная безопасность страны является «красной линией», и компромисса в вопросах ее защиты нет. Каир также активизирует усилия со своими международными и региональными партнерами по доставке помощи в сектор Газа. В канцелярии президента добавили, что Египет отвергает любые планы по перемещению палестинцев или «попытки ликвидировать палестинский вопрос за счет соседних стран».