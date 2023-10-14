СМИ: иностранных жителей сектора Газа не пропустили в Египет через КПП «Рафах»

Ранее Израиль приказал 1,1 млн жителям Газы покинуть дома и эвакуироваться в любом направлении, в то время как его армия готовится к началу наземной операции в анклаве, намереваясь ликвидировать палестинскую группировку «Хамас». До этого Израиль инициировал блокаду палестинского анклава, отключив людям электричество, воду и затруднив поставки гуманитарной помощи. Сам сектор Газа подвергается регулярным и разрушительным авиабомбардировкам израильской армии. Некоторые международные организации, включая ООН, уже предупредили, что регион находится на грани гуманитарной катастрофы, и призвали к перемирию. Однако против перемирия выступает как сам Израиль, так и его главный союзник – США.