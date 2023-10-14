СМИ: иностранных жителей сектора Газа не пропустили в Египет через КПП «Рафах»
Власти Египта отказались пропускать на свою территорию жителей сектора Газа, имеющих иностранное гражданство, включая американцев, через КПП «Рафах» на границе с палестинским анклавом, сообщает местное издание Cairo 24.
«Иностранные граждане прождали несколько часов перед КПП, не получив ответа от египетских властей, чтобы вернуться туда, откуда пришли», – пишет издание, ссылаясь на очевидцев.
По данным Cairo 24, позиция Египта заключается в том, чтобы КПП не использовалось исключительно для переезда иностранцев из сектора Газа, они хотят, чтобы через него поставлялась гуманитарная помощь палестинцам, которые живут в регионе.
Ранее Израиль приказал 1,1 млн жителям Газы покинуть дома и эвакуироваться в любом направлении, в то время как его армия готовится к началу наземной операции в анклаве, намереваясь ликвидировать палестинскую группировку «Хамас». До этого Израиль инициировал блокаду палестинского анклава, отключив людям электричество, воду и затруднив поставки гуманитарной помощи. Сам сектор Газа подвергается регулярным и разрушительным авиабомбардировкам израильской армии. Некоторые международные организации, включая ООН, уже предупредили, что регион находится на грани гуманитарной катастрофы, и призвали к перемирию. Однако против перемирия выступает как сам Израиль, так и его главный союзник – США.
7 октября боевики «Хамас» вторглись на территорию Израиля, обвинив его власти в притеснениях и нарушениях прав палестинцев. Боевики атаковали пограничные подразделения армии Израиля и вошли в населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», инициировав масштабные бомбардировки сектора Газа. Общее число погибших в ходе боестолкновений превысило 3000 человек.