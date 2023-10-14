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Политика

Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о немедленном перемирии на Ближнем Востоке

Ведомости

Россия планирует внести в Совет Безопасности ООН резолюцию о немедленном прекращении огня на Ближнем Востоке. Постоянное представительство страны при международной организации подготовило соответствующий проект, сообщил ТАСС.

«Считаем, что долгосрочное решение палестино-израильского конфликта возможно только мирными средствами. Призываем к немедленному, долгосрочному прекращению огня, которое будут уважать все стороны», – говорится в документе.

В своей резолюции Россия также призывает как можно скорее освободить взятых во время конфликта заложников и эвакуировать мирных жителей из зоны боевых действий. Москва выразила решительное осуждение насилия и всех актов терроризма. Россия предлагает СБ ООН организовать беспрепятственную доставку продовольствия, медикаментов и топлива в качестве гуманитарной помощи гражданскому населению.

Ранее по теме: Премьер Ирака попросил Путина посодействовать прекращению огня на Ближнем Востоке

11 октября премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани призвал президента РФ Владимира Путина, как лидера страны – постоянного члена Совбеза ООН, оказать поддержку в вопросе прекращения боевых действий между Израилем и палестинской радикальной организацией «Хамас». 

Эскалация палестино-израильского конфликта произошла утром 7 октября. Боевики «Хамас» атаковали подразделения израильской армии на границе с сектором Газа, беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты и захватили заложников среди военных и гражданских лиц. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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