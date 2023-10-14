Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о немедленном перемирии на Ближнем Востоке
Россия планирует внести в Совет Безопасности ООН резолюцию о немедленном прекращении огня на Ближнем Востоке. Постоянное представительство страны при международной организации подготовило соответствующий проект, сообщил ТАСС.
«Считаем, что долгосрочное решение палестино-израильского конфликта возможно только мирными средствами. Призываем к немедленному, долгосрочному прекращению огня, которое будут уважать все стороны», – говорится в документе.
В своей резолюции Россия также призывает как можно скорее освободить взятых во время конфликта заложников и эвакуировать мирных жителей из зоны боевых действий. Москва выразила решительное осуждение насилия и всех актов терроризма. Россия предлагает СБ ООН организовать беспрепятственную доставку продовольствия, медикаментов и топлива в качестве гуманитарной помощи гражданскому населению.
11 октября премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани призвал президента РФ Владимира Путина, как лидера страны – постоянного члена Совбеза ООН, оказать поддержку в вопросе прекращения боевых действий между Израилем и палестинской радикальной организацией «Хамас».
Эскалация палестино-израильского конфликта произошла утром 7 октября. Боевики «Хамас» атаковали подразделения израильской армии на границе с сектором Газа, беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты и захватили заложников среди военных и гражданских лиц. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи».