Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о немедленном перемирии на Ближнем Востоке

В своей резолюции Россия также призывает как можно скорее освободить взятых во время конфликта заложников и эвакуировать мирных жителей из зоны боевых действий. Москва выразила решительное осуждение насилия и всех актов терроризма. Россия предлагает СБ ООН организовать беспрепятственную доставку продовольствия, медикаментов и топлива в качестве гуманитарной помощи гражданскому населению.