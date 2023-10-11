Премьер Ирака попросил Путина посодействовать прекращению огня на Ближнем Востоке

Путин в ходе мероприятия отметил, что Россия «всегда выступала за исполнение решений Совета безопасности ООН», в том числе за создание независимого палестинского государства. Он напомнил, что при создании государства Израиль речь шла и о суверенной Палестине, но этого так и не было сделано. По мнению российского лидера, преодолеть проблему «в целом» невозможно без решения «фундаментальных политических вопросов», в том числе создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.