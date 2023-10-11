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Премьер Ирака попросил Путина посодействовать прекращению огня на Ближнем Востоке

Ведомости

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в вопросе прекращения боевых действий между Палестиной и Израилем.

«Господин президент, я обращаюсь к вам как к президенту страны – постоянного члена Совбеза ООН выступить с инициативой о реальном прекращении огня и поиска реального решения палестинской проблемы», – сказал он во время пленарного заседания Российской энергетической недели (цитата по ТАСС).

Путин в ходе мероприятия отметил, что Россия «всегда выступала за исполнение решений Совета безопасности ООН», в том числе за создание независимого палестинского государства. Он напомнил, что при создании государства Израиль речь шла и о суверенной Палестине, но этого так и не было сделано. По мнению российского лидера, преодолеть проблему «в целом» невозможно без решения «фундаментальных политических вопросов», в том числе создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «сохраняет свою позицию как стороны, которая имеет потенциал участника в процессах урегулирования» ситуации на Ближнем Востоке. Он добавил, что Москва сохраняет контакты с обеими сторонами конфликта, и подчеркнул, что «судьба российских граждан является приоритетом номер один».

Владимир Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели. Главное

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Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

По последним данным, при обострении палестино-израильского конфликта погибли более 2000 человек. В частности, со стороны Палестины погибшими числятся более 1000 человек, еще свыше 5000 получили ранения. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, пострадали еще свыше 3400.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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