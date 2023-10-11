Премьер Ирака попросил Путина посодействовать прекращению огня на Ближнем Востоке
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в вопросе прекращения боевых действий между Палестиной и Израилем.
«Господин президент, я обращаюсь к вам как к президенту страны – постоянного члена Совбеза ООН выступить с инициативой о реальном прекращении огня и поиска реального решения палестинской проблемы», – сказал он во время пленарного заседания Российской энергетической недели (цитата по ТАСС).
Путин в ходе мероприятия отметил, что Россия «всегда выступала за исполнение решений Совета безопасности ООН», в том числе за создание независимого палестинского государства. Он напомнил, что при создании государства Израиль речь шла и о суверенной Палестине, но этого так и не было сделано. По мнению российского лидера, преодолеть проблему «в целом» невозможно без решения «фундаментальных политических вопросов», в том числе создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «сохраняет свою позицию как стороны, которая имеет потенциал участника в процессах урегулирования» ситуации на Ближнем Востоке. Он добавил, что Москва сохраняет контакты с обеими сторонами конфликта, и подчеркнул, что «судьба российских граждан является приоритетом номер один».
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
По последним данным, при обострении палестино-израильского конфликта погибли более 2000 человек. В частности, со стороны Палестины погибшими числятся более 1000 человек, еще свыше 5000 получили ранения. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, пострадали еще свыше 3400.