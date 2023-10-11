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Путин: Россия всегда выступала за создание палестинского государства

Ведомости

Россия всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН. Имею в виду, прежде всего, создание независимого суверенного палестинского государства», – сказал он. 

Путин заявил, что и в США, и в Израиле есть политики и эксперты, которые придерживаются аналогичной точки зрения. «Но верх берут те, кто на протяжении десятилетий пытаются решить эту проблему силовым способом», – добавил он. 

Российский лидер отметил, что США в последние годы пренебрегали механизмами ближневосточного урегулирования и пытались решить проблему «материальными подачками». По его словам, важно решать социально-экономические вопросы, но преодолеть проблему «в целом» невозможно без решения «фундаментальных политических вопросов», в том числе без создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

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Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 

По последним данным, при обострении палестино-израильского конфликта погибли более 2000 человек. В частности, со стороны Палестины погибшими числятся более 1000 человек, еще свыше 5000 получили ранения. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, пострадали еще более 3400 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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