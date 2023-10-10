Путин назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке провалом политики США
Обострение ситуации на Ближнем Востоке является ярким примером провала политики США в этом регионе, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.
Соединенные Штаты не озаботились поиском компромиссов для враждующих сторон, считает Путин.
«Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование», – пояснил президент России.
Путин считает, что США продвигали свои представления о том, как это должно быть сделано. Он подчеркнул, что Вашингтон оказывал давление на обе стороны конфликта, но каждый раз без учета «коренных интересов» палестинского народа.
Палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля утром 7 октября. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта, по последним данным, превысило уже 1500 человек.