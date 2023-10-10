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Путин назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке провалом политики США

Ведомости

Обострение ситуации на Ближнем Востоке является ярким примером провала политики США в этом регионе, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

Соединенные Штаты не озаботились поиском компромиссов для враждующих сторон, считает Путин.

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«Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование», – пояснил президент России.

Путин считает, что США продвигали свои представления о том, как это должно быть сделано. Он подчеркнул, что Вашингтон оказывал давление на обе стороны конфликта, но каждый раз без учета «коренных интересов» палестинского народа.

Палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля утром 7 октября. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта, по последним данным, превысило уже 1500 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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