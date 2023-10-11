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Кремль: РФ сохраняет контакты с обеими сторонами конфликта на Ближнем Востоке

Ведомости

Россия сохраняет контакты с обеими сторонами палестино-израильского конфликта, поскольку и там, и там есть российские граждане, чья судьба является приоритетом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Россия признать «Хамас» террористической организацией, как это ранее сделали Франция и ЕС.

«Мы сохраняем наши контакты со сторонами конфликта. И там, и там есть российские граждане, для нас судьба российских граждан является приоритетом номер один», – сказал он.

Россия, подчеркнул Песков, продолжает тщательно анализировать ситуацию и «сохраняет свою позицию как стороны, которая имеет потенциал участника в процессах урегулирования».

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11 октября Песков заявил, что сложившаяся после нападения палестинских боевиков на Израиль ситуация опасна из-за потенциального разрастания конфликта. Сейчас, считают в Кремле, важно, чтобы стороны конфликта сохраняли сдержанность, а к происходящему иметь отношение должны только люди, которые обладают политической волей к участию в процессе урегулирования.

Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли более 2000 человек. По данным минздрава Палестины, погибшими числятся более 900 человек, еще более 4500 получили ранения. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения. Среди погибших есть четверо граждан РФ, сообщили ранее в посольстве России в Тель-Авиве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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