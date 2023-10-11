Кремль: РФ сохраняет контакты с обеими сторонами конфликта на Ближнем Востоке
Россия сохраняет контакты с обеими сторонами палестино-израильского конфликта, поскольку и там, и там есть российские граждане, чья судьба является приоритетом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Россия признать «Хамас» террористической организацией, как это ранее сделали Франция и ЕС.
«Мы сохраняем наши контакты со сторонами конфликта. И там, и там есть российские граждане, для нас судьба российских граждан является приоритетом номер один», – сказал он.
Россия, подчеркнул Песков, продолжает тщательно анализировать ситуацию и «сохраняет свою позицию как стороны, которая имеет потенциал участника в процессах урегулирования».
11 октября Песков заявил, что сложившаяся после нападения палестинских боевиков на Израиль ситуация опасна из-за потенциального разрастания конфликта. Сейчас, считают в Кремле, важно, чтобы стороны конфликта сохраняли сдержанность, а к происходящему иметь отношение должны только люди, которые обладают политической волей к участию в процессе урегулирования.
Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли более 2000 человек. По данным минздрава Палестины, погибшими числятся более 900 человек, еще более 4500 получили ранения. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения. Среди погибших есть четверо граждан РФ, сообщили ранее в посольстве России в Тель-Авиве.