Кремль: РФ сохраняет контакты с обеими сторонами конфликта на Ближнем Востоке

Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли более 2000 человек. По данным минздрава Палестины, погибшими числятся более 900 человек, еще более 4500 получили ранения. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения. Среди погибших есть четверо граждан РФ, сообщили ранее в посольстве России в Тель-Авиве.