Владимир Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели. Главное

Владимир Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели. ГлавноеПрезидент обозначил четыре ключевых элемента трансформации российского ТЭКа
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании на шестой Российской энергетической неделе (РЭН-2023) в столичном центральном выставочном зале «Манеж». Он обозначил четыре ключевых элемента трансформации российского ТЭКа, которые носят фундаментальный характер и являются частью суверенной стратегии России.
Глава государства начал свою речь с оценки сотрудничества России в энергетической отрасли. У России меняется география внешней торговли энергоресурсов, параметры занятости и отраслевая картина. «Появляются совершенно новые рыночные перспективы у малого и среднего бизнеса», – отметил он.
С 2021 г. стартовала программа социальной газификации России, напомнил Путин. По его словам, более 375 000 домохозяйств уже получили доступ к газу.
«В прошлом году мы договорились сделать программу бессрочной. Более того, расширили ее на поликлиники, больницы и школы, где теплоснабжение может быть переведено на природный газ», – добавил президент.
Путин предложил расширить перечень граждан на субсидии на газовое оборудование, – помимо многодетных семей и малоимущих, предлагается включить в этот список участников спецоперации, их семьи, а также инвалидов I группы и семьи.
Планируется включение в единую систему газоснабжения газопроводов «Сила Сибири» и «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». «Запущен проект газификации Камчасткого края с помощь СПГ. А Мурманская область и Карелия получать газ от газопровода Волхов – Мурманск – Белокаменка», – рассказал президент.
В прошлом году в России был зафиксирован рекордный объем энергопотребления и есть основания полагать, что в текущем году он будет обновлен. «Здесь не нужно говорить специалистам. Если растет объем энергопотребления, значит, экономика растет. Собственно, это подтверждается и другими данными», – добавил Путин.
Президент напомнил, что сверстаны планы по обновлению электросетевого хозяйства в тех регионах, где вопрос стоит наиболее остро – примерно в 10 субъектах. Все программы должны быть профинансированы в полном объеме.
Ключевое условие для уверенного развития энергетического рынка – стабильность и доступность цен на электроэнергию, сырье, топливо. «Хочу вновь обратить внимание наших ведущих энергокомпаний. В приоритетны должны быть поставки топлива именно отечественным потребителям. В свою очередь правительство прошу действовать более оперативно, принимать меры превентивного характера», – предупредил Путин.
Вторая стратегическая задача российского ТЭКа – это создание максимальной добавленной стоимости, развитие глубокой переработки нефти и газа, добавил Путин. По его словам, Россия уже серьезно продвинулась в этой сфере.
Третье направление структурной трансформации ТЭКа – формирование полного суверенитета отрасли: технологического, кадрового и финансового. Путин отметил, что проекты в отрасли все больше основываются на отечественном оборудовании и программном обеспечении. «Предстоит кардинально увеличить долю российского оборудования, особенно критически важного. Вывести на новый уровень подготовку квалифицированных кадров. И, конечно, сформировать собственные механизмы финансирования инвестпроектов», – добавил Путин.
Четвертое направление связано с новыми перспективами и географией экспорта. Путин напомнил, что европейские страны пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей, которые обеспечивали благополучие Евросоюза. Однако, по словам президента, в результате этих решений экономика ЕС находится на нулевой отметке, промышленное производство в Еврозоне с марта оказалось в отрицательной зоне (только +0,5% роста за счет Италии и Испании) – минус 2,4%, производство энергии – минус 4,7%. «Ну, это отражается на доходах населения, реальные располагаемые доходы населения в Еврозоне, в первом квартале текущего года квартал к кварталу 2022-го – минус 1,2%», – добавил президент, отметив, что в России наблюдается рост реальных доходов населения.
Президент России также указал, что политизированные шаги западных элит сказываются на всей мировой экономике, что теперь приходится исправлять. «Для стабильности нефтяного рынка необходимо взаимодействие основных поставщиков на открытых, прозрачных условиях. Именно в такой логике Россия работает с партнерами в рамках ОПЕК+. <…> Страны участницы ОПЕК+ полностью выполняют взятые на себя обязательства и успешно справляются со всеми вызовами», – добавил Путин.
В ходе выступления Путин отметил, что важное место на мировом энергетическом рынке занимает сжиженный природный газ, так как его поставки способны более гибко реагировать на изменения. «В следующем году терминалы по приему СПГ будут действовать в 55 странах, а по оценке, к концу десятилетия спрос на СПГ в мире может вырасти примерно в полтора раза – до 600 млн тонн в год», – уточнил Путин.
Путин также подчеркнул, что развивается экспорт российского газа в Китай и в 2025 г. газопровод «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность 38 млрд куб. м в год. «Но уже сегодня поставки по нему постоянно превышают объемы контрактных обязательств. В прошлом году подписан контракт по еще одному маршруту в Китай, дальневосточному», – сказал президент. По последнему объем поставок составит 10 млрд куб. м газа в год.
«Конечно, Россия, как и прежде, будет вносить весомый вклад в балансировку глобального энергетического рынка, развивать партнерские, кооперационные связи с теми странами, которые хотят этого и заинтересованы в этом», – подчеркнул президент.