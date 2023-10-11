Владимир Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели. Главное

Четвертое направление связано с новыми перспективами и географией экспорта. Путин напомнил, что европейские страны пытаются полностью отказаться от российских энергоносителей, которые обеспечивали благополучие Евросоюза. Однако, по словам президента, в результате этих решений экономика ЕС находится на нулевой отметке, промышленное производство в Еврозоне с марта оказалось в отрицательной зоне (только +0,5% роста за счет Италии и Испании) – минус 2,4%, производство энергии – минус 4,7%. «Ну, это отражается на доходах населения, реальные располагаемые доходы населения в Еврозоне, в первом квартале текущего года квартал к кварталу 2022-го – минус 1,2%», – добавил президент, отметив, что в России наблюдается рост реальных доходов населения.