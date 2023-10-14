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Политика

Израиль дал жителям Газы еще шесть часов на эвакуацию

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает жителей Газы эвакуироваться на юг в течение шести часов, сообщил спикер израильской армии Авихай Адраи в соцсети X.

«Важное заявление для жителей города Газа. В последние дни мы обратились к вам с призывом покинуть город Газа к югу от Вади-Газа, чтобы сохранить свою безопасность. ЦАХАЛ разрешит передвижение по указанным улицам без какого-либо вреда в период с 10:00 до 16:00», – сообщил он. 

Израильская армия в своем Telegram-канале также сообщила, что ЦАХАЛ ранее призвал жителей сектора Газа покинуть свои дома из-за военной операции, проводимой в этом районе в ответ на террористические атаки «Хамас». По данным ЦАХАЛ, террористы скрываются в туннелях под домами в Газе и в гражданских зданиях. Там также утверждают, что боевики пытались воспрепятствовать перемещению людей с целью «использовать жителей в качестве живого щита».

Ранее по теме: ЦАХАЛ призвал жителей Газы эвакуироваться на юг

13 октября представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что минобороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили организацию о требовании к 1,1 млн мирных жителей Газы (всего в Газе проживают 2,3 млн человек, пишет Reuters) перебраться на юг в течение 24 часов. Призыв к эвакуации распространяется также на всех сотрудников ООН и тех, кто укрывается на объектах ООН, включая школы и больницы. Дюжаррик заявил, что ООН «считает невозможным такое перемещение без разрушительных гуманитарных последствий».

По оценке ООН, около 400 000 палестинцев еще до приказа об эвакуации были вынуждены покинуть свои дома. Число погибших в ходе палестино-израильского конфликта составило с обеих сторон более 3000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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