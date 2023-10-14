Израиль дал жителям Газы еще шесть часов на эвакуацию
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает жителей Газы эвакуироваться на юг в течение шести часов, сообщил спикер израильской армии Авихай Адраи в соцсети X.
«Важное заявление для жителей города Газа. В последние дни мы обратились к вам с призывом покинуть город Газа к югу от Вади-Газа, чтобы сохранить свою безопасность. ЦАХАЛ разрешит передвижение по указанным улицам без какого-либо вреда в период с 10:00 до 16:00», – сообщил он.
Израильская армия в своем Telegram-канале также сообщила, что ЦАХАЛ ранее призвал жителей сектора Газа покинуть свои дома из-за военной операции, проводимой в этом районе в ответ на террористические атаки «Хамас». По данным ЦАХАЛ, террористы скрываются в туннелях под домами в Газе и в гражданских зданиях. Там также утверждают, что боевики пытались воспрепятствовать перемещению людей с целью «использовать жителей в качестве живого щита».
13 октября представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что минобороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили организацию о требовании к 1,1 млн мирных жителей Газы (всего в Газе проживают 2,3 млн человек, пишет Reuters) перебраться на юг в течение 24 часов. Призыв к эвакуации распространяется также на всех сотрудников ООН и тех, кто укрывается на объектах ООН, включая школы и больницы. Дюжаррик заявил, что ООН «считает невозможным такое перемещение без разрушительных гуманитарных последствий».
По оценке ООН, около 400 000 палестинцев еще до приказа об эвакуации были вынуждены покинуть свои дома. Число погибших в ходе палестино-израильского конфликта составило с обеих сторон более 3000 человек.