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Политика

ЦАХАЛ призвал жителей Газы эвакуироваться на юг

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала мирных жителей Газы эвакуироваться на юг. Об этом говорится в Telegram-канале армии.

«Армия обороны Израиля призывает всех жителей города Газа покинуть свои дома, переехать на юг для своей защиты и переместиться в район к югу от Вади Газа», – сказано в сообщении.

Кроме того, жители не должны приближаться к зоне ограждения безопасности на границе с Израилем, подчеркивается в заявлении. Граждане смогут вернуться в свои дома после уведомления израильской армии.

ЦАХАЛ отмечает, что эвакуация необходима для безопасности гражданских лиц, поскольку армия намерена продолжить удары по объектам, используемым боевиками группировки «Хамас». Уточняется, что боевики прячутся в Газе в туннелях под домами, в которых находятся мирные жители.

Ранее сегодня представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что минобороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили организацию о требовании к 1,1 млн мирных жителей Газы (всего в Газе проживают 2,3 млн человек, пишет Reuters) перебраться на юг в течение 24 часов. Призыв к эвакуации распространяется также на всех сотрудников ООН и тех, кто укрывается на объектах ООН, включая школы и больницы. Дюжаррик заявил, что ООН «считает невозможным такое перемещение без разрушительных гуманитарных последствий».

ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа с 7 октября – после того, как палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. На фоне атаки боевиков ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. Также были мобилизованы 300 000 резервистов.  

По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2800 человек. Число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – более 1500.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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