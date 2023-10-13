ЦАХАЛ призвал жителей Газы эвакуироваться на юг
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала мирных жителей Газы эвакуироваться на юг. Об этом говорится в Telegram-канале армии.
«Армия обороны Израиля призывает всех жителей города Газа покинуть свои дома, переехать на юг для своей защиты и переместиться в район к югу от Вади Газа», – сказано в сообщении.
Кроме того, жители не должны приближаться к зоне ограждения безопасности на границе с Израилем, подчеркивается в заявлении. Граждане смогут вернуться в свои дома после уведомления израильской армии.
ЦАХАЛ отмечает, что эвакуация необходима для безопасности гражданских лиц, поскольку армия намерена продолжить удары по объектам, используемым боевиками группировки «Хамас». Уточняется, что боевики прячутся в Газе в туннелях под домами, в которых находятся мирные жители.
Ранее сегодня представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что минобороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили организацию о требовании к 1,1 млн мирных жителей Газы (всего в Газе проживают 2,3 млн человек, пишет Reuters) перебраться на юг в течение 24 часов. Призыв к эвакуации распространяется также на всех сотрудников ООН и тех, кто укрывается на объектах ООН, включая школы и больницы. Дюжаррик заявил, что ООН «считает невозможным такое перемещение без разрушительных гуманитарных последствий».
ЦАХАЛ наносит удары по сектору Газа с 7 октября – после того, как палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. На фоне атаки боевиков ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. Также были мобилизованы 300 000 резервистов.
По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2800 человек. Число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – более 1500.