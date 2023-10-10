Совет Евросоюза призвал открыть гуманитарные коридоры в Газе
Совет Евросоюза призвал уважать международное право и открыть гуманитарные коридоры для эвакуации населения в Египет. Об этом по итогам экстренного заседания совета в Омане заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Участники выразили осуждение любой атаки против населения, призвали освободить заложников, к уважению международного права и гуманитарного права, открыть гуманитарные коридоры и способствовать тому, чтобы люди могли уезжать в Египет», – уточнил Боррель (цитата по ТАСС).
Боррель подчеркнул, что необходимо увеличить гуманитарную помощь всем пострадавшим от палестино-израильского конфликта.
9 октября минобороны Израиля объявило о полной блокаде сектора Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что правительство решило прекратить поставки электроэнергии, топлива и товаров в Газу. Таким образом, страна лишит эти группировки «способности и желания угрожать и причинять вред гражданам Израиля на многие годы», отметил он.
Ранее 10 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что работает с партнерами над открытием гуманитарного коридора в Газу. По данным представителя организации Тарика Яшаревича, в семи крупнейших больницах исчерпаны запасы необходимых материалов. ВОЗ направит $1 млн на закупку медсредств для лечения до 500 пациентов.
Официальный представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенса Ларке отметил, что Израиль ограничил подачу электричества в Газу тремя – четырьмя часами в день, единственным источником электроэнергии остается местная электростанция, которая «может остаться без топлива через несколько дней». Прекращение подачи воды «затрагивает более 610 000 человек в Газе и это приведет к серьезной нехватке питьевой воды», уточнил Ларке.
7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 9 октября ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения «Хамаса». Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта уже превысило 1500 человек.