Совет Евросоюза призвал открыть гуманитарные коридоры в Газе

7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 9 октября ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения «Хамаса». Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта уже превысило 1500 человек.