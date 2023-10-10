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Политика

ВОЗ заявила о необходимости гуманитарного коридора в Газу

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вместе с партнерами работает над открытием гуманитарного коридора в Газу – в семи крупнейших больницах исчерпаны запасы необходимых материалов. Об этом заявил официальный представитель организации Тарик Яшаревич, сообщает ТАСС.

ВОЗ направит $1 млн на закупку медсредств для лечения до 500 пациентов. По словам Яшаревича, на 9 октября в Газе погибли шесть медицинских работников, еще четверо медиков получили ранения. Повреждения получили восемь объектов здравоохранения и девять машин скорой помощи.

ТАСС также приводит слова официального представителя Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенса Ларке, сообщившего, что «с субботы в Газе повреждения получили четыре школы». Уже более 187,5 тыс. человек покинули свои дома. Из-за продолжающихся боевых действий, ожидается дальнейшее перемещение населения.

Кроме того, Израиль ограничил подачу электричества в Газу до тремя-четырьмя часами в день, единственной источником электроэнергии остается местная электростанция. Существует риск, что она «может остаться без топлива через несколько дней». Прекращении подачи воды «затрагивает более 610 тыс. человек в Газе, и это приведет к серьезной нехватке питьевой воды», добавил Ларке.

«Со своей стороны палестинские вооруженные группировки обстреляли Израиль тысячами ракет и мин, и некоторые из них попали в крупные населенные центры», – резюмировал официальный представитель УКГВ.

7 октября ХАМАС начал боевые действия против Израиля. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 9 октября ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС. Израиль ежедневно сообщает об ударах по целям, связанным с ХАМАС, в секторе Газа.

Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта уже превысило 1500 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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