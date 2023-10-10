ВОЗ заявила о необходимости гуманитарного коридора в Газу

Кроме того, Израиль ограничил подачу электричества в Газу до тремя-четырьмя часами в день, единственной источником электроэнергии остается местная электростанция. Существует риск, что она «может остаться без топлива через несколько дней». Прекращении подачи воды «затрагивает более 610 тыс. человек в Газе, и это приведет к серьезной нехватке питьевой воды», добавил Ларке.