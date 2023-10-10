ВОЗ заявила о необходимости гуманитарного коридора в Газу
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вместе с партнерами работает над открытием гуманитарного коридора в Газу – в семи крупнейших больницах исчерпаны запасы необходимых материалов. Об этом заявил официальный представитель организации Тарик Яшаревич, сообщает ТАСС.
ВОЗ направит $1 млн на закупку медсредств для лечения до 500 пациентов. По словам Яшаревича, на 9 октября в Газе погибли шесть медицинских работников, еще четверо медиков получили ранения. Повреждения получили восемь объектов здравоохранения и девять машин скорой помощи.
ТАСС также приводит слова официального представителя Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенса Ларке, сообщившего, что «с субботы в Газе повреждения получили четыре школы». Уже более 187,5 тыс. человек покинули свои дома. Из-за продолжающихся боевых действий, ожидается дальнейшее перемещение населения.
Кроме того, Израиль ограничил подачу электричества в Газу до тремя-четырьмя часами в день, единственной источником электроэнергии остается местная электростанция. Существует риск, что она «может остаться без топлива через несколько дней». Прекращении подачи воды «затрагивает более 610 тыс. человек в Газе, и это приведет к серьезной нехватке питьевой воды», добавил Ларке.
«Со своей стороны палестинские вооруженные группировки обстреляли Израиль тысячами ракет и мин, и некоторые из них попали в крупные населенные центры», – резюмировал официальный представитель УКГВ.
7 октября ХАМАС начал боевые действия против Израиля. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 9 октября ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС. Израиль ежедневно сообщает об ударах по целям, связанным с ХАМАС, в секторе Газа.
Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта уже превысило 1500 человек.