Папа римский призвал открыть дополнительные гуманитарные коридоры в Газе
Папа римский Франциск призвал открыть гуманитарные коридоры для вывода населения из сектора Газа и заявил о необходимости освобождения заложников. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Пусть будут соблюдаться гуманитарные права, прежде всего в секторе Газа, где необходимо срочно и необходимо гарантировать гуманитарные коридоры для помощи всему населению», – сказал он во время обращения в Ватикане.
Франциск заявил, что палестинской группировке «Хамас» необходимо освободить израильских заложников. Он также призвал «не проливать невинную кровь» и прекратить войны по всему миру, добавляет агентство.
15 октября гуманитарный коридор открывал Израиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приостанавливала обстрелы шоссе Салах-ад-Дин с 10:00 до 13:00 по местному времени (совпадает с мск) для прохода населения.
До объявления коридора СМИ сообщали об обстреле дороги, в результате чего, по последним данным, погибли 70 человек, порядка 200 получили ранения. В ЦАХАЛ отвергали обвинения в атаке, указав на следование международному праву.
Утром 7 октября боевики «Хамаса» вторглись на территорию Израиля, обвинив его власти в притеснениях и нарушениях прав палестинцев. Боевики атаковали пограничные подразделения Армии обороны Израиля и вошли в населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи», инициировав масштабные бомбардировки сектора Газа. Общее число погибших в ходе боестолкновений превысило 3500 человек.
Последние дни ЦАХАЛ анонсирует наземную операцию в Газе. 14 октября армия объявила о готовности начать наземное вторжение на территорию палестинского анклава, однако после СМИ сообщили, что начало операции было отложено.