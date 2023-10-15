СМИ узнали вероятную причину переноса наземной операции Израиля в Газе

По словам бывшего офицера и директор Международного института по борьбе с терроризмом при Университете Райхмана в Израиле Мири Эйсин, наземная операция – единственный способ добраться до заложников. В то же время, как отметила Эйсин, риск убийства пленных боевиками также остается.