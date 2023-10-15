СМИ узнали вероятную причину переноса наземной операции Израиля в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отложила наземную операцию в секторе Газа из-за погоды – облачность может помешать операторам беспилотников поддерживать армию с воздуха. Об этом сообщила газета The New York Times.
«Первоначально вторжение планировалось на выходные, но было отложено на несколько дней из-за погодных условий, из-за которых израильским пилотам и операторам дронов было бы сложнее обеспечивать наземным силам прикрытие с воздуха», – рассказали газете израильские офицеры.
При этом, как отмечает газета, остается неясным, что Израиль сделает с Газой в случае захвата района. Также аналитики задаются вопросом, что именно израильские официальные лица имеют в виду, когда описывают уничтожение руководства палестинской группировки «Хамас».
Утром 7 октября боевики «Хамас» вторглись на территорию Израиля, обвинив его власти в притеснениях и нарушениях прав палестинцев. Боевики атаковали пограничные подразделения армии Израиля и вошли в населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», инициировав масштабные бомбардировки сектора Газа. Общее число погибших в ходе боестолкновений превысило 3500 человек. Сообщалось о похищенных боевиками жителях и гостях Израиля, по последним данным это около 150 пленных.
По словам бывшего офицера и директор Международного института по борьбе с терроризмом при Университете Райхмана в Израиле Мири Эйсин, наземная операция – единственный способ добраться до заложников. В то же время, как отметила Эйсин, риск убийства пленных боевиками также остается.