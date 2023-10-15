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СМИ узнали вероятную причину переноса наземной операции Израиля в Газе

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отложила наземную операцию в секторе Газа из-за погоды – облачность может помешать операторам беспилотников поддерживать армию с воздуха. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Первоначально вторжение планировалось на выходные, но было отложено на несколько дней из-за погодных условий, из-за которых израильским пилотам и операторам дронов было бы сложнее обеспечивать наземным силам прикрытие с воздуха», – рассказали газете израильские офицеры.

При этом, как отмечает газета, остается неясным, что Израиль сделает с Газой в случае захвата района. Также аналитики задаются вопросом, что именно израильские официальные лица имеют в виду, когда описывают уничтожение руководства палестинской группировки «Хамас».

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Утром 7 октября боевики «Хамас» вторглись на территорию Израиля, обвинив его власти в притеснениях и нарушениях прав палестинцев. Боевики атаковали пограничные подразделения армии Израиля и вошли в населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц. 

Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», инициировав масштабные бомбардировки сектора Газа. Общее число погибших в ходе боестолкновений превысило 3500 человек. Сообщалось о похищенных боевиками жителях и гостях Израиля, по последним данным это около 150 пленных.

По словам бывшего офицера и директор Международного института по борьбе с терроризмом при Университете Райхмана в Израиле Мири Эйсин, наземная операция – единственный способ добраться до заложников. В то же время, как отметила Эйсин, риск убийства пленных боевиками также остается.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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