В ходе войны Израиля и «Хамаса» погибли не менее 12 журналистов
Не менее 12 журналистов погибли за время военных действий между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», известно также о двух пропавших без вести и восьми раненых. Об этом сообщает Комитет защиты журналистов (CPJ).
Организация, как отмечается в сообщении, расследует все сообщения об убитых, раненых, задержанных или пропавших без вести во время войны журналистах, в том числе тех, кто пострадал в результате распространения боевых действий на соседний Ливан.
«По состоянию на 14 октября за первые восемь дней боев не менее 12 журналистов были убиты, двое пропали без вести и восемь получили ранения. За тот же период конфликт унес жизни более 3200 человек с обеих сторон и привел к ранениям многих тысяч человек», – сообщил CPJ.
Находящиеся в Газе журналисты особенно подвергаются риску, подчеркнули в организации. Они пытаются освещать конфликт «перед лицом наземного нападения израильских войск, разрушительных израильских авиаударов, нарушений связи и обширных отключений электроэнергии». По данным комитета, с 7 октября подтверждена гибель 10 палестинских работников СМИ, убит также один израильский журналист, еще один пропал без вести.
Кроме того, 13 октября во время обстрела на юге Ливана погиб журналист из Бейрута. Координатор программ CPJ по Ближнему Востоку и Северной Африке Шериф Мансур подчеркнул, что журналисты «не должны подвергаться преследованиям со стороны воюющих сторон», и призвал стороны «принять меры по обеспечению их безопасности, чтобы остановить эти смертельные и тяжелые потери».
Организация опубликовала имена погибших, раненых, задержанных и пропавших без вести в ходе военных действий журналистов. Список, который формируется по данным источников CPJ и сообщениям в СМИ, регулярно обновляется, добавил комитет.
7 октября боевики «Хамаса» вторглись на территорию Израиля, обвинив его власти в притеснениях и нарушениях прав палестинцев. Боевики атаковали пограничные подразделения Армии обороны Израиля и вошли в населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи», инициировав масштабные бомбардировки сектора Газа. Общее число погибших в ходе боестолкновений превысило 3000 человек.
14 октября в Тель-Авиве прошел протест против политики израильского правительства, участники которого обвинили премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в смерти заложников, захваченных боевиками «Хамаса».