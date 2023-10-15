В ходе войны Израиля и «Хамаса» погибли не менее 12 журналистов

«По состоянию на 14 октября за первые восемь дней боев не менее 12 журналистов были убиты, двое пропали без вести и восемь получили ранения. За тот же период конфликт унес жизни более 3200 человек с обеих сторон и привел к ранениям многих тысяч человек», – сообщил CPJ.