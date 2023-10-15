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Политика

В ходе войны Израиля и «Хамаса» погибли не менее 12 журналистов

Ведомости

Не менее 12 журналистов погибли за время военных действий между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», известно также о двух пропавших без вести и восьми раненых. Об этом сообщает Комитет защиты журналистов (CPJ).

Организация, как отмечается в сообщении, расследует все сообщения об убитых, раненых, задержанных или пропавших без вести во время войны журналистах, в том числе тех, кто пострадал в результате распространения боевых действий на соседний Ливан.

«По состоянию на 14 октября за первые восемь дней боев не менее 12 журналистов были убиты, двое пропали без вести и восемь получили ранения. За тот же период конфликт унес жизни более 3200 человек с обеих сторон и привел к ранениям многих тысяч человек», – сообщил CPJ.

Находящиеся в Газе журналисты особенно подвергаются риску, подчеркнули в организации. Они пытаются освещать конфликт «перед лицом наземного нападения израильских войск, разрушительных израильских авиаударов, нарушений связи и обширных отключений электроэнергии». По данным комитета, с 7 октября подтверждена гибель 10 палестинских работников СМИ, убит также один израильский журналист, еще один пропал без вести.

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Кроме того, 13 октября во время обстрела на юге Ливана погиб журналист из Бейрута. Координатор программ CPJ по Ближнему Востоку и Северной Африке Шериф Мансур подчеркнул, что журналисты «не должны подвергаться преследованиям со стороны воюющих сторон», и призвал стороны «принять меры по обеспечению их безопасности, чтобы остановить эти смертельные и тяжелые потери».

Организация опубликовала имена погибших, раненых, задержанных и пропавших без вести в ходе военных действий журналистов. Список, который формируется по данным источников CPJ и сообщениям в СМИ, регулярно обновляется, добавил комитет.

7 октября боевики «Хамаса» вторглись на территорию Израиля, обвинив его власти в притеснениях и нарушениях прав палестинцев. Боевики атаковали пограничные подразделения Армии обороны Израиля и вошли в населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи», инициировав масштабные бомбардировки сектора Газа. Общее число погибших в ходе боестолкновений превысило 3000 человек.

14 октября в Тель-Авиве прошел протест против политики израильского правительства, участники которого обвинили премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в смерти заложников, захваченных боевиками «Хамаса».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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