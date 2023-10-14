Протестующие в Израиле обвинили Нетаньяху в гибели заложников
В Тель-Авиве прошел протест против политики израильского правительства, участники которого обвинили премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в смерти заложников, которые были взяты палестинской группировкой «Хамас», сообщает ABC News.
Протестующие пришли с фотографиями своих близких, которые были похищены, они требуют, чтобы правительство Израиля приняло меры по их освобождению. Многие из них обвинили Нетаньяху в смерти заложников из-за бомбардировок сектора Газа. Некоторые из них кричали: «Биби [Биньямин Нетаньяху] – убийца», отмечает телеканал.
По мнению граждан, принявших участие в манифестации, правительство должно освободить палестинских заложников, число которых оценивается в 11 000, в обмен на около 150 граждан Израиля, которых похитила «Хамас». Они также критикуют армию за то, что та хоть и готова воевать с палестинцами в секторе Газа, но не заботиться об освобождении израильских пленных. Также протестующие выступили против наземной операции, которую армия обороны Израиля планирует в секторе Газа, поскольку это может привести к гибели заложников.
Ранее 14 октября армия обороны Израиля объявила о готовности начать следующий этап военной операции в секторе Газа, который включает в том числе наземное вторжение на территорию палестинского анклава. До этого «Хамас» сообщала о гибели около 20 заложников в результате израильских ударов по Газе.
7 октября боевики «Хамас» вторглись на территорию Израиля, обвинив его власти в притеснениях и нарушениях прав палестинцев. Боевики атаковали пограничные подразделения армии Израиля и вошли в населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», инициировав масштабные бомбардировки сектора Газа. Общее число погибших в ходе боестолкновений превысило 3000 человек.