Протестующие в Израиле обвинили Нетаньяху в гибели заложников

По мнению граждан, принявших участие в манифестации, правительство должно освободить палестинских заложников, число которых оценивается в 11 000, в обмен на около 150 граждан Израиля, которых похитила «Хамас». Они также критикуют армию за то, что та хоть и готова воевать с палестинцами в секторе Газа, но не заботиться об освобождении израильских пленных. Также протестующие выступили против наземной операции, которую армия обороны Израиля планирует в секторе Газа, поскольку это может привести к гибели заложников.