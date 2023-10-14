Нетаньяху назвал удары по сектору Газа только началом ответа Израиля
Удары армии обороны Израиля по объектам «Хамас» – это только начало ответа на атаку радикальной палестинской организации «Хамас». Об этом заявил в обращении к нации премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
«Мы отвечаем нашим врагам с огромной, беспрецедентной силой. Подчеркиваю: это только начало. Наши враги только начали расплачиваться, и я не буду вдаваться в подробности того, что будет дальше», – заявил премьер (цитата по ТАСС).
Глава правительства Израиля отметил, что страна пытается «заручиться значительной международной поддержкой». Для этого Нетаньяху проводит телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом и другими мировыми лидерами. Также премьер встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, чтобы «обеспечить продолжение войны» и поставки Израилю большего количества оружия и боеприпасов.
Нетаньяху добавил, что уверен в победе Израиля над «Хамас». Он отметил, что «уничтожение» радикальной организации займет время, но сделает еврейское государство «сильнее, чем когда-либо».
«Хамас» объявила о начале военной операции против Израиля 7 октября. После начала атаки Тель-Авив объявил ответную боевую операцию против палестинской организации. В правительстве Израиля подчеркнули, что страна перешла в состояние войны.
В знак солидарности с палестинцами поддерживаемая Ираном «Хезболла» утром 8 октября обстреляла три израильских поста в районе так называемой фермы Шебаа на северо-востоке страны – спорной территории, захваченной Израилем у Сирии в 1967 г. Израиль провел ответные авиаудары по позициям ливанских боевиков. 9 октября ливанский МИД заявил, что «Хезболла» пообещала не вести боевые действия против Израиля, если тот не начнет «преследовать» Ливан.