ЦАХАЛ объявила город Метула на границе с Ливаном запретной военной зоной
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила запретной военной зоной город Метула, который расположен на севере страны рядом с границей Ливана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.
«По итогам оценки ситуации было принято решение о закрытии военной зоны в районе населенного пункта Метула», – сказано в сообщении.
ЦАХАЛ призвала жителей держаться подальше от населенного пункта и не заходить на эту территорию.
Метула является самым северным населенным пунктом Израиля и расположена на границе с Ливаном, где в последние дни наблюдается усиление напряженности на фоне угроз, исходящих от шиитской группировки «Хезболла» в адрес Израиля, пишет портал Ynetnews.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
В знак солидарности с палестинцами поддерживаемая Ираном «Хезболла» утром 8 октября обстреляла три израильских поста в районе так называемой фермы Шебаа на северо-востоке страны – спорной территории, захваченной Израилем у Сирии в 1967 г. Израиль провел ответные авиаудары по позициям ливанских боевиков. 9 октября ливанский МИД заявил, что «Хезболла» пообещала не вести боевые действия против Израиля, если тот не начнет «преследовать» Ливан.
По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2800 человек. Число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – превысило 1500.