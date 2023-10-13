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ЦАХАЛ объявила город Метула на границе с Ливаном запретной военной зоной

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила запретной военной зоной город Метула, который расположен на севере страны рядом с границей Ливана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

«По итогам оценки ситуации было принято решение о закрытии военной зоны в районе населенного пункта Метула», – сказано в сообщении. 

ЦАХАЛ призвала жителей держаться подальше от населенного пункта и не заходить на эту территорию.

Метула является самым северным населенным пунктом Израиля и расположена на границе с Ливаном, где в последние дни наблюдается усиление напряженности на фоне угроз, исходящих от шиитской группировки «Хезболла» в адрес Израиля, пишет портал Ynetnews.

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

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В знак солидарности с палестинцами поддерживаемая Ираном «Хезболла» утром 8 октября обстреляла три израильских поста в районе так называемой фермы Шебаа на северо-востоке страны – спорной территории, захваченной Израилем у Сирии в 1967 г. Израиль провел ответные авиаудары по позициям ливанских боевиков. 9 октября ливанский МИД заявил, что «Хезболла» пообещала не вести боевые действия против Израиля, если тот не начнет «преследовать» Ливан.

По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2800 человек. Число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – превысило 1500.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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