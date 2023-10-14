Армия Израиля объявила о готовности начать наземную операцию в Газе
Армия обороны Израиля объявил о готовности начать следующий этап военной операции в секторе Газа, который включает в том числе наземное вторжение на территорию палестинского анклава, сообщает ТАСС.
Как подчеркнули израильские военные, их силы развернуты по всей стране, процесс мобилизации сотен тысяч резервистов подходит к концу. Солдаты еврейского государства «готовятся к реализации широкого спектра наступательных оперативных планов, которые включают среди прочего комплексное и скоординированное нападение с воздуха, моря и земли», говорится в сообщении пресс-службы израильской армии. Также там рассказали об усилиях армии, направленных на восстановления контроля над территорией Израиля, куда вторглись палестинские боевики.
«Военнослужащие действовали мужественно и решительно, чтобы вернуть контроль над населенными пунктами и базами, захватили большое количество оружия, находившегося в распоряжении террористов, эвакуируя при этом раненых», – продолжили военные.
Ранее Израиль приказал 1,1 млн жителям Газы покинуть дома и эвакуироваться в любом направлении, в то время как его армия готовится к началу наземной операции в анклаве, намереваясь ликвидировать палестинскую группировку «Хамас». До этого Израиль инициировал блокаду палестинского анклава, отключив людям электричество, воду и затруднив поставки гуманитарной помощи. Сам сектор Газа подвергается регулярным и разрушительным авиабомбардировкам израильской армии.
7 октября боевики «Хамас» вторглись на территорию Израиля, обвинив его власти в притеснениях и нарушениях прав палестинцев. Боевики атаковали пограничные подразделения армии Израиля и вошли в населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», инициировав масштабные бомбардировки сектора Газа. Общее число погибших в ходе боестолкновений превысило 3000 человек.