Газета
Политика

Армия Израиля объявила о готовности начать наземную операцию в Газе

Ведомости

Армия обороны Израиля объявил о готовности начать следующий этап военной операции в секторе Газа, который включает в том числе наземное вторжение на территорию палестинского анклава, сообщает ТАСС.

Как подчеркнули израильские военные, их силы развернуты по всей стране, процесс мобилизации сотен тысяч резервистов подходит к концу. Солдаты еврейского государства «готовятся к реализации широкого спектра наступательных оперативных планов, которые включают среди прочего комплексное и скоординированное нападение с воздуха, моря и земли», говорится в сообщении пресс-службы израильской армии. Также там рассказали об усилиях армии, направленных на восстановления контроля над территорией Израиля, куда вторглись палестинские боевики.

«Военнослужащие действовали мужественно и решительно, чтобы вернуть контроль над населенными пунктами и базами, захватили большое количество оружия, находившегося в распоряжении террористов, эвакуируя при этом раненых», – продолжили военные.

Ранее по теме: СМИ: иностранных жителей сектора Газа не пропустили в Египет через КПП «Рафах»

Ранее Израиль приказал 1,1 млн жителям Газы покинуть дома и эвакуироваться в любом направлении, в то время как его армия готовится к началу наземной операции в анклаве, намереваясь ликвидировать палестинскую группировку «Хамас». До этого Израиль инициировал блокаду палестинского анклава, отключив людям электричество, воду и затруднив поставки гуманитарной помощи. Сам сектор Газа подвергается регулярным и разрушительным авиабомбардировкам израильской армии. 

7 октября боевики «Хамас» вторглись на территорию Израиля, обвинив его власти в притеснениях и нарушениях прав палестинцев. Боевики атаковали пограничные подразделения армии Израиля и вошли в населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», инициировав масштабные бомбардировки сектора Газа. Общее число погибших в ходе боестолкновений превысило 3000 человек.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных