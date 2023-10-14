Армия Израиля объявила о готовности начать наземную операцию в Газе

Как подчеркнули израильские военные, их силы развернуты по всей стране, процесс мобилизации сотен тысяч резервистов подходит к концу. Солдаты еврейского государства «готовятся к реализации широкого спектра наступательных оперативных планов, которые включают среди прочего комплексное и скоординированное нападение с воздуха, моря и земли», говорится в сообщении пресс-службы израильской армии. Также там рассказали об усилиях армии, направленных на восстановления контроля над территорией Израиля, куда вторглись палестинские боевики.