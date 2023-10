«Хамас» сообщил о гибели девяти заложников при обстрелах со стороны Израиля

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в общей сложности «Хамас» удерживает в плену более 120 мирных жителей. Ранее газета Takvim и The Times of Israel писала, что, по ее оценкам, «Хамас» держит в заложниках порядка 150 человек. Газета The Washington Post, проанализировав визуальные данные, сообщала, что в сектор Газа были вывезены не менее 64 человек.