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Политика

«Хамас» сообщил о гибели девяти заложников при обстрелах со стороны Израиля

Ведомости

В результате израильских обстрелов за последние сутки погибли еще девять заложников палестинской группировки «Хамас». Об этом движение заявило в своем Telegram-канале.

«Бригады Аль-Кассама сообщают об убийстве еще девяти военнопленных, в том числе четырех иностранцев, за последние 24 часа в результате сионистской бомбардировки мест, где находятся пленные», – говорится в заявлении.

13 октября боевое крыло «Хамаса», «Изз эд-Дина аль-Кассама», сообщило, что за сутки из-за ударов Израиля по сектору Газа погибли 13 заложников, в том числе иностранные граждане. По их данным, шесть пленных погибли в Северной провинции, еще семь – в провинции Газа.

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По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в общей сложности «Хамас» удерживает в плену более 120 мирных жителей. Ранее газета Takvim и The Times of Israel писала, что, по ее оценкам, «Хамас» держит в заложниках порядка 150 человек. Газета The Washington Post, проанализировав визуальные данные, сообщала, что в сектор Газа были вывезены не менее 64 человек.

7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа военных и гражданских лиц. Армия обороны Израиля заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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