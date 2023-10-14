Посольство сообщило о росте числа погибших граждан России после атаки на Израиль

В дипломатическом представительстве добавили, что на настоящий момент восемь россиян числятся пропавшими без вести. Там уточнили, что погибшие также являлись гражданами Израиля. Кроме того, как минимум один россиянин с израильским гражданством числится в списке заложников в секторе Газа.