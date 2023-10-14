Посольство сообщило о росте числа погибших граждан России после атаки на Израиль
Количество граждан России, которые погибли после атаки палестинской группировки «Хамас» на Израиль, увеличилось до 16, сообщило посольство РФ в еврейском государстве, передают «РИА Новости».
В дипломатическом представительстве добавили, что на настоящий момент восемь россиян числятся пропавшими без вести. Там уточнили, что погибшие также являлись гражданами Израиля. Кроме того, как минимум один россиянин с израильским гражданством числится в списке заложников в секторе Газа.
13 октября посольство России в Израиле рекомендовало россиянам покинуть эту страну, воспользовавшись регулярными рейсами. Там добавили, что оперативно получают информацию, связанную с проверкой заявлений о гражданах России, с которыми потеряна связь в Израиле. По состоянию на 12 октября погибшими считались четыре гражданина России, а пропавшими без вести числились 12 человек.
11 октября авиакомпания Red Wings сообщила, что увеличит число рейсов из Израиля в связи с повышенным спросом россиян, желающих уехать из страны на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Там уточнили, что с 11 по 16 октября авиакомпания будет выполнять ежедневный дополнительный «вывозной» рейс в Москву (аэропорт «Жуковский») с технической остановкой в Махачкале.
Российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings продолжают выполнять рейсы в Израиль. Последняя после атаки на Израиль сообщала об отмене и переносе ряда рейсов, но 9 октября перевозчик заявил, что возобновляет регулярные полеты.
7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа и военных, и гражданских лиц. Армия обороны Израиля заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
По последним данным, число погибших в ходе обострения палестино-израильского конфликта превысило 3000 человек с обеих сторон.