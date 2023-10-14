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Посольство сообщило о росте числа погибших граждан России после атаки на Израиль

Ведомости

Количество граждан России, которые погибли после атаки палестинской группировки «Хамас» на Израиль, увеличилось до 16, сообщило посольство РФ в еврейском государстве, передают «РИА Новости».

В дипломатическом представительстве добавили, что на настоящий момент восемь россиян числятся пропавшими без вести. Там уточнили, что погибшие также являлись гражданами Израиля. Кроме того, как минимум один россиянин с израильским гражданством числится в списке заложников в секторе Газа.

13 октября посольство России в Израиле рекомендовало россиянам покинуть эту страну, воспользовавшись регулярными рейсами. Там добавили, что оперативно получают информацию, связанную с проверкой заявлений о гражданах России, с которыми потеряна связь в Израиле. По состоянию на 12 октября погибшими считались четыре гражданина России, а пропавшими без вести числились 12 человек.

11 октября авиакомпания Red Wings сообщила, что увеличит число рейсов из Израиля в связи с повышенным спросом россиян, желающих уехать из страны на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Там уточнили, что с 11 по 16 октября авиакомпания будет выполнять ежедневный дополнительный «вывозной» рейс в Москву (аэропорт «Жуковский») с технической остановкой в Махачкале.

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Российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings продолжают выполнять рейсы в Израиль. Последняя после атаки на Израиль сообщала об отмене и переносе ряда рейсов, но 9 октября перевозчик заявил, что возобновляет регулярные полеты.

7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа и военных, и гражданских лиц. Армия обороны Израиля заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 

По последним данным, число погибших в ходе обострения палестино-израильского конфликта превысило 3000 человек с обеих сторон.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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