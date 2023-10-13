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Политика

Посольство РФ в Израиле рекомендовало россиянам покинуть страну

Ведомости

Посольство РФ рекомендует россиянам покинуть Израиль, воспользовавшись регулярными рейсами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию. 

«На сегодняшний день остается возможность покинуть Израиль, в том числе российскими регулярными авиарейсами и рейсами других компаний. Настоятельно рекомендуем российским гражданам ею воспользоваться», – говорится в сообщении посольства.

Российская сторона продолжает следить за ситуацией с вылетами из аэропорта в Тель-Авиве, подчеркнули в дипмиссии. Там добавили, что оперативно получают информацию, связанную с проверкой заявлений о гражданах России, с которыми потеряна связь в Израиле.

Ранее сегодня в посольстве РФ заявили, что количество погибших россиян в результате атаки группировки «Хамас» на Израиль продолжает расти. Число жертв, о которых известно в настоящий момент, не уточняется. По состоянию на 12 октября погибли четыре гражданина России, сообщали в МИДе. В посольстве добавили, что пропавшими без вести по-прежнему числятся 12 человек.

11 октября авиакомпания Red Wings сообщила, что увеличит число рейсов из Израиля в связи с повышенным спросом россиян, желающих уехать из страны на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Там уточнили, что с 11 по 16 октября авиакомпания будет выполнять ежедневный дополнительный «вывозной» рейс в Москву (аэропорт «Жуковский») с технической остановкой в Махачкале.

Ранее по теме: Россия готовит эвакуацию своих граждан из зоны ближневосточного конфликта

Российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings продолжают выполнять рейсы в Израиль. Последняя после атаки на Израиль сообщала об отмене и переносе ряда рейсов, но 9 октября перевозчик заявил, что возобновляет регулярные полеты.

7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа и военных, и гражданских лиц. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 

По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2800 человек. Число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – более 1500. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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