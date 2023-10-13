Посольство РФ в Израиле рекомендовало россиянам покинуть страну
Посольство РФ рекомендует россиянам покинуть Израиль, воспользовавшись регулярными рейсами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию.
«На сегодняшний день остается возможность покинуть Израиль, в том числе российскими регулярными авиарейсами и рейсами других компаний. Настоятельно рекомендуем российским гражданам ею воспользоваться», – говорится в сообщении посольства.
Российская сторона продолжает следить за ситуацией с вылетами из аэропорта в Тель-Авиве, подчеркнули в дипмиссии. Там добавили, что оперативно получают информацию, связанную с проверкой заявлений о гражданах России, с которыми потеряна связь в Израиле.
Ранее сегодня в посольстве РФ заявили, что количество погибших россиян в результате атаки группировки «Хамас» на Израиль продолжает расти. Число жертв, о которых известно в настоящий момент, не уточняется. По состоянию на 12 октября погибли четыре гражданина России, сообщали в МИДе. В посольстве добавили, что пропавшими без вести по-прежнему числятся 12 человек.
11 октября авиакомпания Red Wings сообщила, что увеличит число рейсов из Израиля в связи с повышенным спросом россиян, желающих уехать из страны на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Там уточнили, что с 11 по 16 октября авиакомпания будет выполнять ежедневный дополнительный «вывозной» рейс в Москву (аэропорт «Жуковский») с технической остановкой в Махачкале.
Российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings продолжают выполнять рейсы в Израиль. Последняя после атаки на Израиль сообщала об отмене и переносе ряда рейсов, но 9 октября перевозчик заявил, что возобновляет регулярные полеты.
7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа и военных, и гражданских лиц. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2800 человек. Число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – более 1500.