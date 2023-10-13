Посольство РФ в Израиле рекомендовало россиянам покинуть страну

Ранее сегодня в посольстве РФ заявили, что количество погибших россиян в результате атаки группировки «Хамас» на Израиль продолжает расти. Число жертв, о которых известно в настоящий момент, не уточняется. По состоянию на 12 октября погибли четыре гражданина России, сообщали в МИДе. В посольстве добавили, что пропавшими без вести по-прежнему числятся 12 человек.