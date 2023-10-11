Red Wings увеличит количество рейсов из Израиля
Авиакомпания Red Wings приняла решение о временном увеличении числа рейсов из Израиля. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
«Принимая во внимание нестабильность военно-политической обстановки на территории Израиля и связанный с этим повышенный спрос со стороны находящихся в Израиле граждан Российской Федерации и иных лиц, желающих вылететь из Израиля в Россию, в период с 11 по 16 октября авиакомпанией будет выполняться ежедневный дополнительный "вывозной" рейс», – сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
В авиакомпании уточнили, что самолет будет следовать с технической остановкой в Махачкале и приземляться в московском аэропорту «Жуковский».
Российские авиакомпании «Азимут» и Red Wings продолжают выполнять рейсы в Израиль. Последняя после атаки на Израиль сообщала об отмене и переносе ряда рейсов, но 9 октября перевозчик уточнил, что возобновляет регулярные полеты.
8 октября Росавиация ограничила ночные вылеты из аэропортов России в Израиль. Уточняется, что требование распространяется на рейсы, которые должны вылететь с 01:00 до 07:00 мск. Позже действие этого ограничения продлили до 16 октября.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли более 2000 человек. В частности, по данным минздрава Палестины, погибшими числятся более 900 человек, еще более 4500 получили ранения. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения. По последним данным, при обострении конфликта погибло четыре россиянина.