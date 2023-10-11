Red Wings увеличит количество рейсов из Израиля

По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли более 2000 человек. В частности, по данным минздрава Палестины, погибшими числятся более 900 человек, еще более 4500 получили ранения. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения. По последним данным, при обострении конфликта погибло четыре россиянина.