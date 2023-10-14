ЦАХАЛ сообщил об удержании «Хамасом» в заложниках более 120 мирных жителей

13 октября боевое крыло «Хамаса» – «Изз эд-Дина аль-Кассама» сообщило, что за сутки из-за ударов Израиля по сектору Газа погибли 13 заложников, в том числе иностранные граждане. По их данным, шесть пленных погибли в Северной провинции, еще семь – в провинции Газа. Гражданство погибших иностранцев не уточняется.