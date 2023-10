В «Хамасе» заявили о гибели 13 заложников из-за ударов Израиля по Газе

По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2800 человек. Число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – более 1500. По оценкам газеты Takvim и The Times of Israel, «Хамас» держит в плену порядка 150 человек, их судьба остается по-прежнему неизвестной. Газета The Washington Post, проанализировав визуальные данные, сообщала что «Хамас» вывез в сектор Газа не менее 64 заложников.