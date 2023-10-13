В «Хамасе» заявили о гибели 13 заложников из-за ударов Израиля по Газе
В результате ударов Израиля по сектору Газа за последние сутки погибли 13 заложников, в том числе иностранные граждане. Об этом сообщило боевое крыло «Хамаса» – «Изз эд-Дина аль-Кассама» – в Telegram-канале палестинской группировки.
По данным боевиков, шесть пленных погибли в Северной провинции, еще семь – в провинции Газа. Гражданство погибших иностранцев не уточняется.
7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа и военных, и гражданских лиц.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. С 7 октября Израиль регулярно наносит удары по объектам, связанным с «Хамасом». Как утверждает ЦАХАЛ, боевики прячутся в Газе в туннелях под домами, в которых находятся мирные жители.
По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2800 человек. Число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – более 1500. По оценкам газеты Takvim и The Times of Israel, «Хамас» держит в плену порядка 150 человек, их судьба остается по-прежнему неизвестной. Газета The Washington Post, проанализировав визуальные данные, сообщала что «Хамас» вывез в сектор Газа не менее 64 заложников.