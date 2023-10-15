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Политика

США не исключили отправку войск в сектор Газа для освобождения заложников

Ведомости

Сухопутные подразделения ВС США могут направить в сектор Газа для освобождения заложников, в числе которых есть американские граждане. Такую возможность в интервью Fox News допустил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Я не буду исключать ничего, когда речь идет о том, чтобы вернуть наших граждан, которых удерживают в заложниках, домой», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущей (цитата по ТАСС).

Кирби добавил, что у Белого дома нет «планов или намерений» направлять американские войска для участия в боевых действиях между Израилем и группировкой «Хамас». 

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Госдепартамент США ранее обновил рекомендации по поездкам в Израиль и сектор Газа, разрешив госслужащим и их семьям выехать из Израиля на фоне непредсказуемой ситуации в области безопасности. Там предупредили, что обстановка внутри Газы и на ее границах «опасна и нестабильна», а в периоды беспорядков или вооруженного конфликта контрольно-пропускные пункты между сектором Газа с Израилем и Египтом могут быть закрыты. При посещении сектора Газа необходимо иметь план въезда и выезда, который «не будет зависеть от помощи правительства США», подчеркивал госдеп.

По разным оценкам, «Хамас» и «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России) удерживают в заложниках от 150 до 200 человек, включая женщин, детей и пожилых людей. Многие из заложников также имеют иностранное гражданство. Министр обороны Йоав Галлант пообещал ликвидировать «Хамас» и заявил, что военные для поиска захваченных людей «прилагают все усилия». Палестинская группировка при этом утверждала, что часть из заложников уже погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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