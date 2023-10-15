США не исключили отправку войск в сектор Газа для освобождения заложников

Госдепартамент США ранее обновил рекомендации по поездкам в Израиль и сектор Газа, разрешив госслужащим и их семьям выехать из Израиля на фоне непредсказуемой ситуации в области безопасности. Там предупредили, что обстановка внутри Газы и на ее границах «опасна и нестабильна», а в периоды беспорядков или вооруженного конфликта контрольно-пропускные пункты между сектором Газа с Израилем и Египтом могут быть закрыты. При посещении сектора Газа необходимо иметь план въезда и выезда, который «не будет зависеть от помощи правительства США», подчеркивал госдеп.