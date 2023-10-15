США не исключили отправку войск в сектор Газа для освобождения заложников
Сухопутные подразделения ВС США могут направить в сектор Газа для освобождения заложников, в числе которых есть американские граждане. Такую возможность в интервью Fox News допустил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Я не буду исключать ничего, когда речь идет о том, чтобы вернуть наших граждан, которых удерживают в заложниках, домой», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущей (цитата по ТАСС).
Кирби добавил, что у Белого дома нет «планов или намерений» направлять американские войска для участия в боевых действиях между Израилем и группировкой «Хамас».
Госдепартамент США ранее обновил рекомендации по поездкам в Израиль и сектор Газа, разрешив госслужащим и их семьям выехать из Израиля на фоне непредсказуемой ситуации в области безопасности. Там предупредили, что обстановка внутри Газы и на ее границах «опасна и нестабильна», а в периоды беспорядков или вооруженного конфликта контрольно-пропускные пункты между сектором Газа с Израилем и Египтом могут быть закрыты. При посещении сектора Газа необходимо иметь план въезда и выезда, который «не будет зависеть от помощи правительства США», подчеркивал госдеп.
По разным оценкам, «Хамас» и «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России) удерживают в заложниках от 150 до 200 человек, включая женщин, детей и пожилых людей. Многие из заложников также имеют иностранное гражданство. Министр обороны Йоав Галлант пообещал ликвидировать «Хамас» и заявил, что военные для поиска захваченных людей «прилагают все усилия». Палестинская группировка при этом утверждала, что часть из заложников уже погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа.