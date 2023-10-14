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Политика

Госдеп разрешил госслужащим США и их семьям покинуть Израиль

Ведомости

Госдепартамент США обновил рекомендации по поездкам в Израиль и сектор Газа, разрешив госслужащим и их семьям выехать из Израиля на фоне непредсказуемой ситуации в области безопасности. Соответствующее заявление опубликовано 14 октября на сайте госдепа.

Террористические группы и «другие воинствующие экстремисты» продолжают планировать возможные нападения в Израиле, на Западном берегу и в секторе Газа, сообщили в госдепе. Правительство США, как подчеркивается в заявлении, не может предоставлять плановые или экстренные услуги своим гражданам в секторе Газа, поскольку американским госслужащим запрещено туда ездить. Обстановка внутри Газы и на ее границах «опасна и нестабильна», а в периоды беспорядков или вооруженного конфликта контрольно-пропускные пункты между сектором Газа с Израилем и Египтом могут быть закрыты, предупреждает госдеп. При посещении сектора Газа необходимо иметь план въезда и выезда, который «не будет зависеть от помощи правительства США».

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«Посольство может ввести еще более жесткие ограничения на поездки для своего персонала практически без предварительного уведомления из-за возросших проблем с безопасностью или угроз», – говорится в заявлении.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что Израиль и Египет согласились открыть контрольно-пропускной пункт Рафах в секторе Газа, чтобы территорию смогли покинуть граждане США.

7 октября радикальная группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где убили людей и захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи», которая включает в том числе бомбардировку сектора Газа, правительство объявило о переходе страны в состояние войны. Общее число погибших в ходе боестолкновений превысило 3000 человек.

8 октября президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон рассматривает запросы Израиля на дополнительную военную помощь.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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