Госдеп разрешил госслужащим США и их семьям покинуть Израиль

Террористические группы и «другие воинствующие экстремисты» продолжают планировать возможные нападения в Израиле, на Западном берегу и в секторе Газа, сообщили в госдепе. Правительство США, как подчеркивается в заявлении, не может предоставлять плановые или экстренные услуги своим гражданам в секторе Газа, поскольку американским госслужащим запрещено туда ездить. Обстановка внутри Газы и на ее границах «опасна и нестабильна», а в периоды беспорядков или вооруженного конфликта контрольно-пропускные пункты между сектором Газа с Израилем и Египтом могут быть закрыты, предупреждает госдеп. При посещении сектора Газа необходимо иметь план въезда и выезда, который «не будет зависеть от помощи правительства США».