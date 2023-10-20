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Эрдоган призвал израильское правительство прекратить геноцид в Газе

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал израильское правительство не расширять масштабы своих атак на мирное население и немедленно прекратить геноцидные операции. Обращение опубликовано в Telegram-канале турецкого лидера.

«Расширение атак на Газу не принесет ничего, кроме новой боли, смерти и слез. Совершенно очевидно, что безопасность не может быть обеспечена путем убийства детей, женщин и мирных жителей, бомбардировок больниц, школ, мечетей и церквей. Не может быть мира через угнетение», – подчеркнул Эрдоган.      

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Эрдоган также обвинил израильскую администрацию в провоцировании внерегиональных игроков, а западные страны – в поощрении «безумия», которое легитимизируется западными СМИ.

«Мы считаем, что создание новых механизмов, гарантирующих безопасность мусульман, иудеев, христиан и всех тех, кто живет на этих землях, принесет прочную стабильность в наш регион», – добавил президент Турции.

Утром 7 октября базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. Армия обороны Израиля в ответ объявила о старте операции «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве еврейского государства объявили, что страна перешла в состояние войны.

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10 октября президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили резко обострившуюся обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. Лидеры двух стран выразили глубокую обеспокоенность эскалацией насилия и катастрофическим ростом числа жертв среди мирных жителей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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