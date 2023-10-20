Эрдоган призвал израильское правительство прекратить геноцид в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал израильское правительство не расширять масштабы своих атак на мирное население и немедленно прекратить геноцидные операции. Обращение опубликовано в Telegram-канале турецкого лидера.
«Расширение атак на Газу не принесет ничего, кроме новой боли, смерти и слез. Совершенно очевидно, что безопасность не может быть обеспечена путем убийства детей, женщин и мирных жителей, бомбардировок больниц, школ, мечетей и церквей. Не может быть мира через угнетение», – подчеркнул Эрдоган.
Эрдоган также обвинил израильскую администрацию в провоцировании внерегиональных игроков, а западные страны – в поощрении «безумия», которое легитимизируется западными СМИ.
«Мы считаем, что создание новых механизмов, гарантирующих безопасность мусульман, иудеев, христиан и всех тех, кто живет на этих землях, принесет прочную стабильность в наш регион», – добавил президент Турции.
Утром 7 октября базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. Армия обороны Израиля в ответ объявила о старте операции «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве еврейского государства объявили, что страна перешла в состояние войны.
10 октября президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили резко обострившуюся обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. Лидеры двух стран выразили глубокую обеспокоенность эскалацией насилия и катастрофическим ростом числа жертв среди мирных жителей.