Эрдоган призвал израильское правительство прекратить геноцид в Газе

«Расширение атак на Газу не принесет ничего, кроме новой боли, смерти и слез. Совершенно очевидно, что безопасность не может быть обеспечена путем убийства детей, женщин и мирных жителей, бомбардировок больниц, школ, мечетей и церквей. Не может быть мира через угнетение», – подчеркнул Эрдоган.