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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта

Ведомости

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили резко обострившуюся обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. Стороны выразили готовность содействовать возобновлению диалога, передает пресс-служба Кремля.

«Акцентирована необходимость незамедлительного прекращения огня обеими сторонами и возобновления переговорного процесса. Выражена обоюдная готовность активно содействовать этому», – говорится в сообщении.

Лидеры двух стран выразили глубокую обеспокоенность эскалацией насилия и катастрофическим ростом числа жертв среди мирных жителей. Долгосрочное мирное урегулирование этого кризиса, считают Путин и Эрдоган, возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН «двугосударственной» формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме.

Стороны обсудили также и вопросы российско-турецкого сотрудничества.

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Президент РФ Владимир Путин ранее назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США в этом регионе. По его оценке, действия Вашингтона не учитывали «коренных интересов» палестинского народа и создание суверенного палестинского государства.

8 октября Эрдоган заявил, что мир на Ближнем Востоке возможен при окончательном решении израильско-палестинской проблемы, столицей Палестины должен быть Иерусалим. Он добавил, что палестинский вопрос должен быть решен в соответствии с международным правом. МИД Турции ранее отказался осудить 7 октября действия палестинских боевиков, отмечали израильские СМИ.

Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. По данным посольства Израиля в США, при нападении палестинской радикальной организации «Хамас» в Израиле погибли около 1000 человек, более 3400 получили ранения.

Среди погибших есть четверо граждан РФ, сообщили ранее в посольстве России в Тель-Авиве. Вечером 9 октября минздрав Палестины сообщил о 687 погибших в секторе Газа, среди них 140 детей. Пострадали порядка 3800 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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