Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта

Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. По данным посольства Израиля в США, при нападении палестинской радикальной организации «Хамас» в Израиле погибли около 1000 человек, более 3400 получили ранения.