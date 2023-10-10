Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили резко обострившуюся обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. Стороны выразили готовность содействовать возобновлению диалога, передает пресс-служба Кремля.
«Акцентирована необходимость незамедлительного прекращения огня обеими сторонами и возобновления переговорного процесса. Выражена обоюдная готовность активно содействовать этому», – говорится в сообщении.
Лидеры двух стран выразили глубокую обеспокоенность эскалацией насилия и катастрофическим ростом числа жертв среди мирных жителей. Долгосрочное мирное урегулирование этого кризиса, считают Путин и Эрдоган, возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН «двугосударственной» формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме.
Стороны обсудили также и вопросы российско-турецкого сотрудничества.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США в этом регионе. По его оценке, действия Вашингтона не учитывали «коренных интересов» палестинского народа и создание суверенного палестинского государства.
8 октября Эрдоган заявил, что мир на Ближнем Востоке возможен при окончательном решении израильско-палестинской проблемы, столицей Палестины должен быть Иерусалим. Он добавил, что палестинский вопрос должен быть решен в соответствии с международным правом. МИД Турции ранее отказался осудить 7 октября действия палестинских боевиков, отмечали израильские СМИ.
Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. По данным посольства Израиля в США, при нападении палестинской радикальной организации «Хамас» в Израиле погибли около 1000 человек, более 3400 получили ранения.
Среди погибших есть четверо граждан РФ, сообщили ранее в посольстве России в Тель-Авиве. Вечером 9 октября минздрав Палестины сообщил о 687 погибших в секторе Газа, среди них 140 детей. Пострадали порядка 3800 человек.