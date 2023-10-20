Посол РФ сообщил о 20 погибших в Израиле россиянах

19 октября посольство сообщало о 19 погибших и семи пропавших без вести и как минимум о двух россиянах, которые удерживаются палестинской группировкой «Хамас» в заложниках. Викторов допустил, что число погибших и пленных может быть больше, так как у израильской стороны не все данные.