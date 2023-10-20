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Политика

Посол РФ сообщил о 20 погибших в Израиле россиянах

Ведомости

Число погибших в результате боевых действий в Израиле россиян увеличилось до 20, пропавшими без вести числятся восемь человек, сообщил «Известиям» чрезвычайный и полномочный посол России в еврейском государстве Анатолий Викторов.

По его словам, среди погибших как гражданские лица, так и сотрудники военных и правоохранительных органов. Викторов также отметил, что посольство получило более 6000 обращений с начала эскалации палестино-израильского конфликта. 300 человек попросили включить их в списки в случае эвакуации из Израиля, добавил он.

19 октября посольство сообщало о 19 погибших и семи пропавших без вести и как минимум о двух россиянах, которые удерживаются палестинской группировкой «Хамас» в заложниках. Викторов допустил, что число погибших и пленных может быть больше, так как у израильской стороны не все данные.

Ранее по теме: В Кремле заявили о готовности к эвакуации россиян из сектора Газа

20 октября замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев рассказал, что заявки на эвакуацию из зоны палестино-израильского конфликта подали более 1000 граждан РФ и стран СНГ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа, возможность для этого есть. 18 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что фактическими заложниками военной блокады Газы стали около 1000 российских граждан и членов их семей.

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 5500 человек, большая часть из них – палестинцы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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