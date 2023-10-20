МИД РФ сообщил о более 1000 заявок на эвакуацию с Ближнего Востока
Заявки на эвакуацию из зоны палестино-израильского конфликта подали более 1000 граждан РФ и стран СНГ, сообщил на брифинге замдиректора ДИП МИД России Алексей Зайцев по текущим вопросам внешней политики.
«Мы уделяем приоритетное внимание вопросам обеспечения безопасности россиян, находящихся в Израиле и на палестинских территориях, <...> ведем активную работу с партнерами по безопасной эвакуации из зоны боевых действий сограждан, обратившихся за помощью. На сегодняшний день соответствующие заявки подали около 1000 человек, включая граждан стран СНГ и членов их семей», – рассказал он.
МИД РФ, подчеркнул Зайцев, обсуждает с ключевыми региональными игроками открытие гуманитарных коридоров для эвакуации и поставок в сектор Газа гуманитарной помощи. Россия также предпринимает шаги по урегулированию конфликта в регионе, в частности Москва внесла 13 октября на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции по активизации усилий для достижения гуманитарного перемирия, но он был отклонен США.
«Нынешний виток палестино-израильского противостояния является прямым следствием игнорирования соответствующих резолюций ООН и ее Совбеза, а также фактического блокирования Западом работы ближневосточного квартета международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН», – добавил он.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. В результате боевых действий на территории Израиля погибли 19 россиян, еще семь числятся пропавшими без вести. По информации посольства РФ в Тель-Авиве, как минимум двое россиян удерживаются «Хамасом» в заложниках.
Как сообщил 18 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, фактическими заложниками военной блокады Газы стали около 1000 российских граждан и членов их семей. Утром 19 октября МЧС РФ сообщило об отправке 27 т гуманитарной помощи в сектор Газа.