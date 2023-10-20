МИД РФ сообщил о более 1000 заявок на эвакуацию с Ближнего Востока

«Мы уделяем приоритетное внимание вопросам обеспечения безопасности россиян, находящихся в Израиле и на палестинских территориях, <...> ведем активную работу с партнерами по безопасной эвакуации из зоны боевых действий сограждан, обратившихся за помощью. На сегодняшний день соответствующие заявки подали около 1000 человек, включая граждан стран СНГ и членов их семей», – рассказал он.