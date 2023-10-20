В Израиле объявили об эвакуации из города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном
Национальное управление по ЧС при минобороны и армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили об эвакуации жителей из населенного пункта Кирьят-Шмона, который находится недалеко от границы с Ливаном. Об этом говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.
Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил реализацию этого плана. Уточняется, что жители будут переселены в субсидируемые государством гостевые дома. Управлением программой будут заниматься местные власти, минтуризма и минобороны Израиля, добавили в ЦАХАЛ.
18 октября правительство Израиля одобрило эвакуацию жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 2 до 5 км от ливанской границы.
16 октября было объявлено об эвакуации из 28 населенных пунктов, которые расположены в пределах 2 км от границы с Ливаном. 13 октября Израиль назвал запретной военной зоной город Метула, расположенный на севере страны. ЦАХАЛ призвал жителей держаться подальше от населенного пункта и не заходить на эту территорию.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
В знак солидарности с палестинцами поддерживаемая Ираном шиитская группировка «Хезболла», находящаяся в Ливане, утром 8 октября обстреляла три израильских поста в районе так называемой фермы Шебаа на северо-востоке страны – спорной территории, захваченной Израилем у Сирии в 1967 г. Израиль провел ответные авиаудары по позициям ливанских боевиков. 9 октября ливанский МИД заявил, что «Хезболла» пообещала не вести боевые действия против Израиля, если тот не начнет «преследовать» Ливан.