Власти Израиля одобрили возможность эвакуации жителей возле границы с Ливаном

«Решение правительства, которое теперь было одобрено, разрешает министру обороны и Армии обороны Израиля проводить в соответствии с оценкой ситуации поэтапную эвакуацию населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 2 до 5 км от ливанской границы», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).