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Власти Израиля одобрили возможность эвакуации жителей возле границы с Ливаном

Ведомости

Правительство Израиля одобрило эвакуацию жителей возле границы с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба израильского минобороны.

«Решение правительства, которое теперь было одобрено, разрешает министру обороны и Армии обороны Израиля проводить в соответствии с оценкой ситуации поэтапную эвакуацию населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 2 до 5 км от ливанской границы», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

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Об эвакуации в пределах 2 км от границы с Ливаном сообщали в национальном управлении по ЧС при минобороны и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 16 октября. Тогда была одобрена эвакуация жителей из 28 населенных пунктов.

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль, похитив заложников, в том числе мирных жителей. После этого ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

Шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами 8 октября обстреляла три израильских поста в районе так называемой фермы Шебаа на северо-востоке страны – спорной территории, захваченной Израилем у Сирии в 1967 г. Израиль провел ответные авиаудары по позициям ливанских боевиков.

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Ранее глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл МакКол сообщил, что группа сенаторов в парламенте разрабатывает законопроект, в соответствии с которым у президента США Джо Байдена появится возможность применить силу против ближневосточных группировок, поддерживаемых Ираном, в том числе против ливанской «Хезболлы». 

Как уточнялось в материале Defence News, такое разрешение необходимо на случай, если война между Израилем и палестинской организацией «Хамас» перерастет в более широкий региональный конфликт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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