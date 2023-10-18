Власти Израиля одобрили возможность эвакуации жителей возле границы с Ливаном
Правительство Израиля одобрило эвакуацию жителей возле границы с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба израильского минобороны.
«Решение правительства, которое теперь было одобрено, разрешает министру обороны и Армии обороны Израиля проводить в соответствии с оценкой ситуации поэтапную эвакуацию населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 2 до 5 км от ливанской границы», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Об эвакуации в пределах 2 км от границы с Ливаном сообщали в национальном управлении по ЧС при минобороны и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 16 октября. Тогда была одобрена эвакуация жителей из 28 населенных пунктов.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль, похитив заложников, в том числе мирных жителей. После этого ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
Шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами 8 октября обстреляла три израильских поста в районе так называемой фермы Шебаа на северо-востоке страны – спорной территории, захваченной Израилем у Сирии в 1967 г. Израиль провел ответные авиаудары по позициям ливанских боевиков.
Ранее глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл МакКол сообщил, что группа сенаторов в парламенте разрабатывает законопроект, в соответствии с которым у президента США Джо Байдена появится возможность применить силу против ближневосточных группировок, поддерживаемых Ираном, в том числе против ливанской «Хезболлы».
Как уточнялось в материале Defence News, такое разрешение необходимо на случай, если война между Израилем и палестинской организацией «Хамас» перерастет в более широкий региональный конфликт.